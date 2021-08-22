«التعليم العالي»: نسبة تسجيل رغبات المرحلة الأولى قليلة حتى الآن

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا ضمن رغبات المرحلة الأولى بالالتحاق بالجامعات، بلغ 11 ألف طالب حتى الآن، من أصل 118 ألفًا، مشيرًا إلى أن قلة أعداد الطلاب الذين سجلوا ضمن المرحلة الأولى بالتنسيق للجامعات أمر طبيعي، نظرًا لحاجة الطالب بالتشاور مع أسرهم وأصدقائهم، قبيل تسجيل الرغبات.

عبدالغفار: ستزيد أعداد الطلاب المسجلين والمتقدمين للكليات والجامعات والمعاهد المختلفة غدًا

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن الموقع متاح طيلة الـ24 ساعة أمام كل الطلاب لتسجيل رغباتهم، متوقعًا أن بحلول غد الاثنين، ستزيد أعداد الطلاب المسجلين والمتقدمين للكليات والجامعات والمعاهد المختلفة.

عبدالغفار: استقبال وزارة التعليم 215 ألف تظلم لا يعطل الطلاب في تسجيل رغباتهم

ولفت إلى أن استقبال وزارة التربية والتعليم 215 ألف تظلم من طلاب نتيجة الثانوية العامة، لا يعطل الطلاب في تسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الأولى للالتحاق بالجامعات، «إحنا متعودين في بداية المرحلة الأولى من التنسيق، إن الشباب بتتشاور مع ولي الأمر وأصدقائهم، وده بياخد بعض الوقت».

عبدالغفار: يجب على الطلاب الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وتابع: «غدا ستزيد إحصائيات الطلاب المسجلين في الكليات، الجامعات جاهزة بناء على توجيهات وزير التعليم العالي، لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم في معامل الكمبيوتر المختلفة بأغلب الجامعات، ولازم الطلاب يلتزموا بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعدم التزاحم من أجل التسجيل».

وأوضح: «وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي، فإن الحد الأدنى لكل التخصصات، سينخفض من 6 لـ10%، وده وفق رغبات الطلاب لكل التخصصات المتاحة وبنسب المجاميع، وهي مسألة مبكرة لحين إعلان نتائج المرحلة الأولى، بعد رصد رغبات الطلاب، وعمل نسب إحصائية ليهم».