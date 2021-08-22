تنسيق الجامعات 2021.. بدء الدراسة في كليات جديدة

تواصل الجامعات الحكومية، فتح معامل التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة الأولى 2021 لتسجيل الرغبات في إطار تنسيق الجامعات 2021، واستقبال الطلاب وفقا للقواعد ونظام القبول في الجامعات الحكومية والمعاهد، ووضع عدة خطط، أبرزها موافقة المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على الدراسة في كليات جديدة يتم افتتاحها العام الدراسي الجديد 2021-2022 وإتاحتها خلال مراحل التنسيق.

تنسيق الجامعات 2021.. فتح معامل التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة الأولى 2021

ووافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس، ضمن الاستعداد لتنسيق الجامعات 2021، على بدء الدراسة في كليات جديدة، بينها بدء كلية الطب البشري في جامعة الوادي الجديد، ومعهد الملكية الفكرية في جامعة حلوان، وإنشاء كلية الفنون والتصميم في جامعة الفيوم، وإنشاء كلية الصيدلة في جامعة الوادي الجديد.

تنسيق الجامعات 2021.. بدء الدراسة ببرنامج البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعليم

وأكد المجلس، أنّه في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات 2021 وبشأن الدراسة في كليات جديدة، وفي إطار قواعد نظام القبول في الجامعات الحكومية والمعاهد، جرى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات لسنة 1974، الخاص بإنشاء كلية الدراسات العليا بجامعة سوهاج، وبدء الدراسة ببرنامج البكالوريوس المهني في شعبة الاقتصاد المنزلي، وعلوم الأسرة جامعة المنيا، وبدء الدراسة أيضا ببرنامج البكالوريوس المهني في مجال تكنولوجيا التعليم الرقمي بجامعة المنيا، بنظام ونمط التعليم المدمج بتربية نوعية بجامعة المنيا.

وفي إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات 2021، شددت الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال مراحل التنسيق المختلفة، كما أتاحت وزارة التعليم العالي خدمة الاستفسار عن التنسيق، ونظام القبول في الجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي الجامعي 2021-2022.