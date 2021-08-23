«منها عدم الزواج».. تعرف على شروط الالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة بنها

بدأت جامعة بنها اعتبارا من أمس الأحد، 22 أغسطس، تلقي طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية التابعة للجامعة في مشتهر وبنها وشبرا الخيمة وطوخ، والتي من المقرر أن تستمر في تلقي الطلبات حتى 24 سبتمبر المقبل على أن تعلن نتائج القبول أكتوبر المقبل، وفقما أعلنه الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدن الجامعية، حيث تقرر تسكين الطلاب الجدد والقدامى على قواعد العام الماضي في ضوء الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تقضي بأن تضم الغرفة الواحدة طالبين بدلا من 4 طلاب، حرصا على التباعد الاجتماعي داخل غرف الطلاب وأماكن تواجدهم بالمدن الجامعية.

شروط القبول بالمدن الجامعية جامعة بنها

وأعلن الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاعي خدمة المجتمع والمدن الجامعية في جامعة بنها، أن شروط الالتحاق بالمدن الجامعية كالتالي:

- أن يكون الطالب من الطلاب النظاميين في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بإحدى كليات الجامعة.

- ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجا.

- أن يكون الطالب أو الطالبة ناجحا ومنقولا إلى الفرقة الأعلى.

- ألا يكون قد وقعت على الطالب أو الطالبة أي عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها أو عقوبة الفصل من المدن الجامعية في أي عام سابق.

- أن يكون الطالب من الملتزمين بالتعليمات وسداد الرسوم أثناء إقامته قبل ذلك بالمدينة.

- ألا يكون انتهت إقامته بالمدينة الجامعية بسبب عدم سداده المصروفات والرسوم المقررة، إلا إذا تم تسوية المستحق.

- إثبات لياقة الطالب الصحية.

خريطة وأعداد الطلاب المتوقع قبولهم بالمدن الجامعية بجامعة بنها

وأوضح سوسة في تصريحات صحفية أنه تقرر قبول 956 طالبة وطالبة في المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها بالإضافة إلى 176 بالمبنى الفندقي ببنها بتكلفة اقتصادية ليصبح إجمالي الطلاب الذين سيتم قبولهم بالمدن الجامعية هذا العام نحو 1132 طالبا وطالبة.

المدن الجامعية بجامعة بنها حاصلة على شهادة الأيزو

قال الدكتور سوسة إن المدن الجامعية بجامعة بنها حاصلة على المواصفة القياسية أيزو 9001 لسنة 2015 في الجودة الإدارية، مشيرا إلى أن مدن جامعة بنها تسعى لتقديم جودة عالية سواء في السكن أو التغذية أو سائل الرياضة والترفية والمعاملة الراقية للطلاب، مشيرا إلى أن نتائج قبول الطلاب من المقرر إعلانها بداية أكتوبر المقبل قبيل بدء العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر المقبل.