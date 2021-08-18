فتح باب القبول بالمدن الجامعية بجامعة بنها 22 أغسطس

أعلن الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها، لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التقدم للمدن الجامعية اعتبارًا من يوم 22 أغسطس الجارى حتى 24 سبتمبر المقبل، وذلك على مستوى المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها، على أن يتم إعلان نتائج قبول الطلاب في الأول من شهر أكتوبر.

تفاصيل اجتماع مجلس المدن الجامعية ببنها

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية بجامعة بنها، اليوم، برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاعي خدمة المجتمع والمدن الجامعية، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ومشرفي المدن الجامعية، ومديري عموم المدن الجامعية، والشؤون الطبية، ورعاية الشباب.

استمرار قواعد تسكين الطلاب في ظل مواجهة كورونا بجامعة بنها

وقال «سمير»، إنه تقرر تسكين الطلاب وفقًا لقواعد العام الماضي، حيث تضم الغرفة الواحدة طالبين فقط، بدلاً من 4 طلاب، حرصاً على وجود تباعد بين الطلاب، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى غرف إقامة الطلاب وأماكن تواجدهم.

قبول 1132 طالبا وطالبة بمدن جامعة بنها

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أنه تقرر قبول 956 طالبا وطالبة في المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها، إضافة إلى قبول 176 طالبا بالمبنى الفندقي ببنها بتكلفة اقتصادية، ليصبح إجمالي ما سيتم قبوله هذا العام نحو 1132 طالبا وطالبة.

وأشار إلى أن المدن الجامعية بجامعة بنها تسعى لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية، سواء في السكن أو التغذية، أو وسائل التريض والترفيه، إضافة إلى المعاملة الراقية للطلاب، لاسيما أن المدن الجامعية بجامعة بنها حاصلة على المواصفة القياسية «أيزو 90001» لسنة 2015 في الجودة الإدارية.

شروط القبول بمدن جامعة بنها

وأكد «سوسة»، أن شروط القبول بالمدن الجامعية تتضمن أن يكون الطالب من الطلاب النظاميين في مرحلة الليسانس، أو البكالوريوس بإحدى كليات جامعة بنها ، وألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجًا، وأن يكون ناجحًا ومنقولًا إلى الفرقة الأعلى، وألا يكون قد وقعت على الطالب أو الطالبة أي عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها أو عقوبة الفصل من المدن الجامعية في أي عام سابق.

كما تتضمن الشروط أن يكون من الطلاب الملتزمين بالتعليمات وسداد الرسوم أثناء إقامته قبل ذلك بالمدينة، وألا يكون قد انتهت إقامته بالمدينة الجامعية بسبب عدم سداده الرسوم المقررة، إلا إذا تم تسوية المستحق عليه، إضافة إلى إثبات لياقة الطالب الصحية.