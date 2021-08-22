مستشار الرئيس التونسي: الوضع الأمني في المنطقة هش وننسق مع ليبيا

قال مستشار الرئيس التونسي، وليد الحجام، إن هناك محاولة تشويش على محاولات الإصلاح التي يبذلها الرئيس قيس سعيد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف مستشار الرئيس التونسي، أن الوضع الأمني في المنطقة هش، متابعا: «ننسق مع الجانب الليبي في الشق الأمني».

وأغلقت تونس الحدود بالكامل مع ليبيا، ووقفت الحركة بمنفذ رأس جدير الحدودي، وفقا لما أفادت به قناة «العربية» اليوم الأحد.

وتلقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اتصالا هاتفيا من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش لاستئناف حركة العبور بين البلدين في الاتجاهين، وأوضح مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية في منفذ رأس جدير، مختار المنصوري، أن الجانبين وافقا على السماح بعبور الدبلوماسيين.

وجرى الإعلان اليوم من وسائل إعلامية تونسية عن تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد لمحاولة اغتيال وتم القبض على المشتبه به.