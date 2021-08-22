وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط تدشنان مشروع ترميم وتطوير قصر الثقافة

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إشارة البدء في تدشين مشروع ترميم وتطوير قصر ثقافة مدينة دمياط اليوم.

حضر التدشين عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفادي جرجس رئيس قطاع ثقافة دمياط، والمبدعين والمفكرين من أبناء المحافظة، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية المسؤول عن أعمال التطوير .

وكشفت منال عوض عن أن القصر يُعد أهم منارة ثقافية بالمحافظة يرجع تاريخها إلى عام 1964 بوضع حجر الأساس له، ثم افتتاحه عام 1972، كما أنه من القوصر التي أعيد افتتاحها عام 2007 من خلال أعمال صيانة كانت قد بدأت في عام 1998، موضحة أنه يضم مسرحًا يتسع لعدد 600 مشاهد وناد للمرأة ومكتبتين للإطلاع للأطفال والكبار مرسم وأيضاً معرض فنون تشكيلية وقاعات للأنشطة متعددة الأغراض وبروفات للمسرح.

وأشارت إلى الحرص التام على أعمال الترميم على أعلى مستوى لاستعادة القصر مكانته كي يستطيع تقديم افضل الخدمات وإثراء الحركة الثقافية بالمحافظة كما سيكون إضافة جديدة لقوة مصر الناعمة.

وأضافت محافظ دمياط أن أعمال ترميم ورفع كفاءة قصر ثقافة دمياط تسير وفقًا لخطة محددة من قبل الوزارة لتنفيذ عمليات التطوير وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بالكيانات الثقافية.

واستمعت وزيرة الثقاقة والمحافظ إلى شرح تفصيلى من رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن القصر الذى يقع على مساحة 2600 م2 لمبنى وحديقة ومسرح صيفى، كما تم عرض خطة تنفيذ أعمال الترميم من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وفقاً لبرنامج زمني في غضون عام، وحرصت الوزيرة والمحافظ على تفقد قصر الثقافة للإطلاع على تصور مخطط رفع كفاءة المسرح.