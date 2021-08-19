وزيرة الثقافة ترعى مشروع شبكة المهرجانات المسرحية للمسرح التجريبي

ترعى وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم مشروع شبكة المهرجان المسرحية الذي تقرر تدشينه وانطلاقه بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الــ28 برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وأكدت الوزيرة رعايتها الكاملة لهذا المشروع المهم الذي سيجمع أهم المهرجانات بالمنطقة العربية سواء التي تحمل صيغة المحلية أو العربية أو الدولية.

وقال جمال ياقوت رئيس المهرجان: «الهدف من هذا المشروع المسرحي وضع أجندة لهذه المهرجانات وعمل خريطة محددة بمواعيد كل المهرجانات المسرحية بالمنطقة، ويتم خلالها تحديد مواعيد المهرجانات الدولية التي تقام في الدول العربية من قبل رئيس كل مهرجان حتى لا يتم التضارب في المواعيد، بالإضافة لتبادل المعلومات والعروض والخبرات التدريبية».

المهرجان ينطلق يوم 14 ديسمبر

وأضاف أيضا: «المهرجان أطلق الاستمارة الخاصة بهذه الشبكة وكيفية الاشتراك فيها عبر موقعه الرسمي وعلى كل صفحاته بالسوشيال ميديا، وخلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين، سيتم التدشين بحضور رؤساء المهرجانات العربية المشاركة في الشبكة، والتي ستكون في المرحلة الأولى للمهرجانات العربية المحلية والدولية، أما المهرجانات التي تقام في دول أجنبية غربية فسيكون التنسيق معها في المرحلة الثانية بعد تدشين المشروع عربيا في البداية.

المهرجان ينطلق يوم 14 ديسمبر ويستمر حتى 19 من نفس الشهر، ويتشكل مجلس إدارته في دورته المقبلة، على النحو التالي: «الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل».