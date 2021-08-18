وزيرة الثقافة تشهد ختام فعاليات المشاركة في «حياة كريمة» بأسيوط

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حفل ختام مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بأسيوط، وذلك يوم 28 أغسطس الجاري، حيث بدأت قطاعات وزارة الثقافة، بالتعاون مع مديريات «الشباب والرياضة، التربية والتعليم»، من أول أغسطس الجاري في تنفيذ مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية في ساحل سليم وقرى «نزلة الملك، الشامية، الخوالد، نزلة باخوم»، كما يشارك في حضور الختام كل من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقيادات المحافظة.

أبرز الفعاليات الثقافية المشاركة في حياة كريمة

وأضافت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بقصور الثقافة، في تصريحات لـ«الوطن»: «نعمل على برنامج خاص بوزارة الثقافة بشكل عام في قرى ساحل سليم، الفئات المستهدفة الأسرة المصرية بشكل عام، وذلك بهدف رفع الوعي والثقافة الصحية، واكتشاف المواهب في المشرح والشعر والأدب والرسم مع تخصيص جوائز للمتميزين في كل مجال يتسلمونها في الحفل الختامي».

وتابعت أن ذلك من خلال تقديم العديد من الأنشطة المدروسة بمعنى أننا قبل الذهاب لأي قرية نكون على دراية بأهم قضايا القرية، وذلك من خلال مناقشة نواب مجلس النواب والحديث مع أهالي القرية حول القضايا الملحة بها، منها تعليم المرأة والزواج المبكر وختان الإناث وقضايا التعليم.

ولفتت أنه كما يتم تنفيذ أنشطة خاصة بالمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتوعية بكيفية فتح مشروعات صغيرة ولكي تكون رائدة أعمال، من خلال ورش تدريب على الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية، لدينا فعاليات مخصصة للشباب وأهم القضايا التي تخصهم في هذا المركز مسرح وورشة مسرح وسايكو دراما، وهذه الورش تساعدنا على اكتشاف القضايا الحقيقية في المكان.

وأشارت حنان موسى إلى أنه كما تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب وجميع القطاعات المعنية بالنشر في الوزارة معرض مستمر ومتجول «يالا نقرأ»، وتباع الكتب فيه بأسعار رمزية وهناك إهداءات من الكتب وهذه القطاعات تقدم لمراكز الشباب والمدارس، هذا بخلاف مشاركة البيت الفني للمسرح بعروض مسرحية ضمن المبادرة.

وأوضح موسى أن هذه الفعاليات تشهد إقبالا كبيرا من كل الفئات، وخاصة البنات والنساء، مؤكدة على أن الناس متعطشة للثقافة، وأنا فخورة بمشاركتي في البرنامج.