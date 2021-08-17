محافظ دمياط تتابع إجراءات تطعيم العاملين بديوان المحافظة بلقاح كورونا

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجراءات تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة، بلقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن القوافل المتحركة التى أطلقتها مديرية الصحة بالتعاون مع المحافظة لتطعيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمواطنين.

وتواصلت المحافظ مع فريق القافلة للاطمئنان على انتظام سير عملية التطعيم والتى بدأت فى التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تابعت آلية العمل وفقًا للمنظومة التى أقرتها وزارة الصحة والسكان.

المحافظ: إطلاق القوافل ساهم فى الوصول لعدد أكبر من المواطنين

وأكدت محافظ دمياط، أن إطلاق القوافل ساهم بشكل كبير فى الوصول إلى عدد أكبر من المواطنين، معلنة أن المحافظة قد تصدرت المركز الأول في تحقيق أعلى النسب من المستهدف على مستوى الجمهورية، طبقاً للبيان الذى أصدرته وزارة الصحة والسكان.

وناشدت المحافظ مجددًا المواطنين بالتسجيل عبر الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان والتوجه إلى أقرب قافلة لتلقى اللقاح.

هذا وأعلنت المحافظ، في وقت سابق، عن تحقيق محافظة دمياط للمركز الأول فى تحقيق أعلى نسب من المواطنين المستهدف تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا وذلك على مستوى الجمهورية.