سعد الصغير بعد إنقاذه لطفلين توأم مشردين: «أبوهم وأمهم مش عايزينهم»

كشف المطرب الشعبي سعد الصغير عن تفاصيل إنقاذه طفلين مشردين في الشارع، موضحا أنه كان بالإسكندرية لارتباطه بعمل هناك، وكان يتفاعل مع جمهوره ومتابعيه عبر تقنية «اللايف» التي يتيحها موقع فيس بوك، حيث كان يرغب أن يطلع متابعيه على الشاطئ الذي كانت والدته «تصيف فيه».

وقال «الصغير»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، إنه قبل أن يدخل للشاطئ وجد هذين الطفلين نائمين، فقام بتخبئة الكاميرا وحاول أن يوقظ الطفلين.

المطرب الشعبي: «الطفلين توأم ونايمين في الشارع من أيام»

وتابع المطرب الشعبي: «اكتشفت أنهم أخين توأم ونايمين في الشارع من أيام، وعندهم 12 سنة، مامتهم متجوزة في الطالبية ووالداهم في إسكندرية، أمهم قالتلهم أنا مش عايزاكم وأبوهم نفس الموضوع قالهم برضه مش عايزكم».

سعد الصغير: والد ووالدة الطفلين تزوجا بعد الانفصال «والاتنين مش عايزين الولاد»

وأشار إلى أن والدة الطفلين تزوجت بعد انفصالها عن والدهما، وكذلك والد الطفلين الذي تزوج هو الآخر، منبها أن الطفلين رفضا أن يأخذا أي أموال منه.

وواصل: «العيال دي حساسة جدا، ومرضيوش ياخدوا حتى فلوس يجيبوا شيبسي وحاجات، وخايف أعرض عليهم يقعدوا في ملجأ، العيال دي ساعتها هتدمر»، منبها أن الطفلين خائفان من أن يوضعا بأي ملجأ أو دار إيواء.

التضامن: تواصلنا مع المطرب الشعبي لإيداع الطفلين بدار إيواء

وعلق حازم الملاح، المسؤول الإعلامي عن برنامج كبار وأطفال بلا مأوى، عن الواقعة، موجها في البداية شكره إلى المطرب الشعبي بعد ما قام به تجاه هذين الطفلين، كاشفا أن برنامج كبار وأطفال بلا مأوى تواصل مع سعد الصغير وتوجه فريق من البرنامج إلى منزله لاصطحاب الطفلين.

وقال «الملاح»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، إن برنامج أطفال وكبار بلا مأوى يضم مجموعة من الفرق التي تجوب الشوارع بشكل مستمر بحثا عن المشردين، كما أنهم يملكون دور رعاية نموذجية شهدت الكثير من التطوير في الفترة الأخيرة بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر».

وعاد سعد الصغير للحديث من جديد، موضحا أنه لا يمانع أن يصطحبهم البرنامج إلى دار رعاية، لكنه يشترط أن يحاول مسؤولو البرنامج أولا إقناع الطفلين، ومصرحا في الوقت ذاته أنه متكفل بكل ملابسهما والمصاريف التي سيحتاجونها.