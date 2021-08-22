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محمود مسلم

عصام كاريكا وخيري رمضان أول حضور عزاء حماة محمد رمضان

كتب:

أبانوب رجائي
08:09 م | الأحد 22 أغسطس 2021
محمد رمضان وحماته

محمد رمضان وحماته

بدأ منذ قليل، عزاء والدة زوجة الفنان محمد رمضان من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، ومع بدء العزاء، توافد عدد كبير من المقربين والأصدقاء والفنانين، لتقديم واجب العزاء.

بدء عزاء حماة محمد رمضان

وكان من أوائل الحضور للعزاء، الإعلامي خيرى رمضان والفنان عصام كاريكا، والنائب علاء عابد وعصام شلتوت، والمحامي أحمد الجندي، وعدد آخر من المشاهير.

يذكر أن والدة زوجة الفنان محمد رمضان، كانت توفيت صباح أمس السبت، وقطع رمضان إجازته في الساحل الشمالي وعاد إلى القاهرة.

وكان جرى تحديد مكان العزاء، ليكون في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، لكن قرر محمد رمضان، نقله إلى مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك لمنع التزاحم والحفاظ على سلامة الحضور.

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