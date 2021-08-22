وصول محمد رمضان لحضور عزاء حماته بمسجد الشرطة متأخرا

وصل منذ قليل، الفنان محمد رمضان، لاستقبال عزاء والدة زوجته نسرين أبوالنجا، التي توفيت أمس الأول بعد صراع طويل مع المرض، في مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

تغيير مكان عزاء حماة محمد رمضان مرتين

وصل رمضان متأخر، بسبب عودته من مدينة الساحل الشمالي، رفقة شقيقه محمود.

كان العزاء من المقرر إقامته أمس بمنطقة إمبابة، لكنه تغير مرتين، الأولى لمسجد الحامدية الشاذلية، ثم أخيرًا بمسجد الشرطة 6 أكتوبر.

ونشر محمد رمضان تدوينة، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، قال فيها: «موجود 5 أوتوبيسات أمام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين لنقل الناس إلى مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، حرصًا على سلامة الحضور.. عظم الله أجركم».