الكهرباء: 1.18 مليار جنيه لمشروعات «حياة كريمة» في 65 قرية ببني سويف

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح قطاع محافظة بني سويف التابع لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، التي يبلغ عدد المشتركين بها 800 ألف مشترك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، في تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

توسعات وإحلال وتجديد في شبكة التوزيع بالمحافظة

وأشارت وزارة الكهرباء في بيان، إلى أنه جرى تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات إحلال وتجديد في شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل لنحو 412 مليون جنيه خلال تلك الفترة، جرى من خلالها أعمال توسعية بإنشاء لوحة توزيع جهد متوسط وتنفيذ 177.3 كم خطوط هوائية جهد متوسط وتنفيذ 140 كم كابلات جهد متوسط وتوسع في شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 275 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالإضافة إلى 100 محول جديد.

كما جرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 115 كم خطوط وكابلات جهد متوسط وإحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 558 كم خطوط وكابلات جهد منخفض وإحلال 2 لوحة توزيع جهد متوسط بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة إحلال محولات شملت 665 محولا.

زيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً

وأوضح البيان أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة» للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة بني سويف، جرى إدراج 65 قرية بمركزي ببا وناصر بالمرحلة الأولى من المبادرة، وقيام الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة، التي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، وبلغت قيمة ما جرى تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة بني سويف خلال تلك الفترة نحو 1.18 مليار جنيه، وجرى توصيل التغذية الكهربائية إلى 350 عمارة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي، وتوصيل التغذية الكهربائية إلى 14 محطة صرف صحي بالمحافظة، وتوصيل التغذية الكهربائية لمستشفى إهناسيا.

ضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة

ولفت البيان إلى انعكاس مردود هذه الأعمال على المواطن، حيث جرى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.