اتصل بالبنك فورا.. ماذا تفعل إذا تعرض حسابك البنكي للسرقة؟

تحذيرات عدة وجهتها البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي لعملائها خلال الساعات الماضية بشأن مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تستهدف اختراق الحسابات البنكية والاحتيال على المعاملات البنكية، ما أصاب الكثير من عملاء البنوك بالذعر باحثين عن طريقة لحماية الحسابات البنكية والإجراءات المُتبعة في حال اختراق الحساب البنكي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات عليك اتباعها في حال تعرض حسابك البنكي للسرقة أو الاختراق وكيفية حماية حساباتك البنكية وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

كيف تحمي حسابك البنكي من السرقة؟

وتهيب كافة البنوك بضرورة عدم الإفصاح عن أي معلومات عن طريق المكالمات، أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي قد تصلك من أشخاص أو جهات مجهولة لطلب تزويدهم بمعلوماتك الشخصية أو البنكية، وفي حال تم تزويدهم بأي معلومة عليك بسرعة التواصل مع خدمه العملاء الخاصة بالبنك التابع له.

إجراءات عليك اتباعها في حال شعرت باختراق أو عمليات احتيال على حسابك البنكي:

1. الاتصال بالبنك فورًا للقيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على رصيدك أو إعادة الأموال التي تم سحبها، وذلك سواء كنت داخل مصر أو خارجها، لذا من الضرورة أن تكون على علم بأرقام التواصل والخط الساخن الخاص بالبنك التابع له.

2. قم بتقديم طلب بتجميد الحساب أو إيقافه أو إيقاف بطاقتك الائتمانية في أسرع وقت من خلال إحدى القنوات المتاحة كالخدمة الهاتفية للبنك أو تطبيق البنك على هاتفك المحمول أو زيارة سريعة للفرع.

3. قم بتغيير كلمات المرور والرموز السرية الخاصة بك بشكل فوري، وقم باختيار كلمات مرور معقدة وقوية تستخدم لأول مرة، ويفضل أيضًا أن تقوم بتغيير كلمات المرور لأي حسابات إلكترونية أخرى.

علامات تدل على اختراق حسابك البنكي

ويمكنك اكتشاف المعاملات الاحتيالية على حسابك البنكي من خلال الآتي:

- إذا ظهر أي مشتريات لم تقم بها في كشف حسابك الشهري، ويمكن معرفة ذلك من خلال تتبع ومراجعة معاملات كشف الحساب الدوري من البنك.

- أذا تسلم العميل رسالة تفيد بأنه قد تم حظر الخدمات المصرفية الإلكترونية نتيجة لعدة محاولات خاطئة لإدخال كلمة المرور أو اسم الحساب.

- في حال تم رفض إتمام المعاملات البنكية بواسطة البطاقة بسبب إيقاف البطاقات الصادرة عن البنك بعد تعرضه لعملية استهداف منظمة من قبل شبكات الهاكرز، فقد يقوم البنك بإيقاف البطاقات كإجراء احترازي.