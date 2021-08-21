كيف تحمي حسابك البنكي من السرقة؟.. حافظ على كلمة السر

تحذيرات عدة وجهتها بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، خلال الساعات الأخيرة، لعملائها، حتى لا يتعرضون لعمليات نصب واحتيال وسرقة حساباتهم، لذا زادت عمليات البحث على «جوجل» حول كيف تحمي حسابك البنكي من السرقة؟

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» للمتابعين والقراء كيف تحمي حسابك البنكي من السرقة ، وفقًا لما نشره أحد البنوك المصرية على حسابه الرسمي على «فيس بوك» على النحو التالي:

كيف تحمي حسابك البنكي من السرقة

- على العملاء تجنب مشاركة الرقم السري المتغير الخاص به «OTP» والمرسل على الهاتف الشخصي الخاص بالعميل.

- يجب أيضًا تجنب مشاركة كود تفعيل خدمات البنك الإلكترونية مع أي من الأشخاص.

- تجنب مشاركة رمز التحقق «CVV2»، الذي يتضمن 3 أرقام مدونة على ظهر البطاقة.

- ومن الضرورة تجنب مشاركة أرقام البطاقة البلاستيكية وتاريخ انتهائها مع أشخاص آخرين.

- عندما يرغب العميل في تحديث البيانات الخاصة به، يقوم بعمل ذلك من خلال فروع البنك ولا يتم عبر الهاتف أو أي طرق أخرى، تجنبا لتعرض العميل لأيٍ من عمليات النصب والاحتيال.

وتقدم «الوطن» بعض النصائح لحماية حسابك البنكي أثناء استخدامه «أون لاين» وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

نصائح حماية حساباتك البنكية

- قم بتأمين وحماية هاتفك الذكي بالاعتماد على PIN code أو البصمة أو أي وسيلة حماية أخرى.

- يفضل عدم الاعتماد على أي مصادر مجهولة وخارجية لتحميل التطبيقات البنكية، بل عليك أن تعتمد على الموقع الرسمي للبنك، الذي ينقلك بدوره إلى متجر جوجل «بلاي» أو «آب ستور» لتحميل التطبيق الخاص بالهواتف الذكية.

- يُفضل أن يعتمد العميل على الخدمات البنكية عبر الإنترنت عند الاتصال بشبكات WiFi آمنة، مثل شبكة المنزل أو العمل، وعدم الاعتماد على شبكات الـWiFi المفتوحة في أماكن غير آمنة، مثل الشبكات العامة في المطارات والمقاهي والفنادق.

- على العميل عدم الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالخدمات البنكية على الإنترنت، داخل المحفظة الشخصية أو إلى جانب بطاقات الائتمان الخاصة به.

- احرص على تحديث نظام التشغيل الخاص بهاتفك الذكي، وتحديث التطبيق البنكي لآخر إصدار.

- أغلب البنوك تُقدم ميزة الرسائل القصيرة SMS، التي تُخبر العميل بأي حركة تمت على الحساب، إن كان البنك الذي تتعامل معه يُقدم هذه الخدمة فاحرص على الاشتراك بها حتى تضمن سلامة جميع الحركات.