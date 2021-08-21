بعد تحذيرات البنوك.. كيف تحافظ على حسابك من السرقة؟

خلال الساعات القليلة الماضية، أثارت عدد من حوادث النصب والاحتيال على الحسابات البنكية الخاصة بعدد من العملاء الكثير من الجدل، ما دفع العديد من أصحاب الحسابات البنكية للتخوف من تعرضهم لنفس الموقف، ما جعل عدد من البنوك يلجأون غلى توجيه تحذيراتهم للعملاء لتجنب التعرض للنصب والاحتيال مثل ما فعل مع الآخرين.

وأشار عدد من البنوك في بيانات رسمية لهم، بضرورة اتباع جميع القواعد والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أي من العملاء لأي عمليات احتيال، حيث دأب البنوك على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم للبنك أو أي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية المحافظة على الحساب البنكي وعدم التعرض للنصب فيه، وفق الصفحة الرسمية لبنك مصر على «فيسبوك»، كالتالي:

خطوات يجب اتباعها للحفاظ على الحساب البنكي من النصب

ونشر أحد البنوك عددًا من التحذيرات التي يجب على العملاء اتباعها حتى لا يتعرض العميل للنصب والاحتيال، وتتمثل في الآتي:

- يجب على العميل أن يتجنب مشاركة الرقم السري المتغير الخاص به «OTP» والمرسل على الهاتف الشخصي الخاص بالعميل.

- تجنب مشاركة كود تفعيل خدمات البنك الإلكترونية مع أي من الأشخاص.

- تجنب مشاركة رمز التحقق «CVV2» والذي يتضمن 3 أرقام مدونة على ظهر البطاقة.

- تجنب مشاركة أرقام البطاقة البلاستيكية وتاريخ انتهائها مع أشخاص آخرين.

- عندما يرغب العميل في تحديث البيانات الخاصة به، يقوم بعمل ذلك من خلال فروع البنك ولا يتم عبر الهاتف أو أي طرق أخرى، تجنبا لتعرض العميل لأي من عمليات النصب والاحتيال.