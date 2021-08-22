محافظ الإسكندرية: إزالة الباعة الجائلين بشارع باكوس الرئيسي نهائيًا

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال إزالة كافة الإشغالات والتعديات بسوق باكوس بنطاق حي شرق، وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه جرى إزالة جميع الإشغالات والتعديات بشارع باكوس الرئيسي الذي كان يعاني من التعديات منذ 50 عام مضت، مشيرًا إلى أنه جرى إزالة الباعة الجائلين منه نهائيًا، ولن نسمح بأي تقصير في عودة الباعة الجائلين مرة أخرى بالشارع.

وأضاف المحافظ أنه سوف يجرى السماح بشكل مؤقت بتواجد بعض الباعة الجائلين بالشوارع الجانبية لحين إنشاء سوق حضاري متكامل، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية بالإسكندرية.

السماح بشكل مؤقت بتواجد الباعة الجائلين بالشوارع الجانبية

وطالب المحافظ المواطنين بالمساعدة مع الأجهزة التنفيذية لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى بالشارع، إذ كلف المحافظ بوضع نقطة ثابتة يومية بشارع باكوس للعمل علي مدار 24 ساعة، والتأكيد من عدم عودة الباعة الجائلين مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة بالشارع، مشيرًا إلى أن النقطة تضم مسئولين من الحي ومن وحدة الإزالة الفورية والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة لمتابعة الإلتزام بشارع المعهد الديني و٤٥ بنطاق المنتزة

فيما تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، في جولة مفاجئة لمتابعة مدى الالتزام بشارع المعهد الديني وشارع 45 بنطاق أحياء المنتزة أول وثان، وذلك بعد إزالة جميع الإشغالات والتعديات من تلك الشوارع في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة ويومية من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجميع الشوارع والأسواق العشوائية، التي جرى إزالتها وذلك لمنع عودة كافة أشكال التعديات والمخالفات بها.

وخلال تفقده بشارع المعهد الديني، كلف المحافظ رئيس حي المنتزة ثان بإزالة جميع التندات المخالفة بشارع المعهد الديني، مشيرًا إلى أنه جرى إنذار جميع المحال بالشارع برفع تلك التندات، مضيفًا أنه جرى الوقوف على حالة السوق المقنن بالشارع والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك.