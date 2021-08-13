محافظ الإسكندرية: لن نسمح باستغلال المواطنين من قبل البلطجية

شدّد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التصدي بكل حزم وقوة لأي محاولة استغلال للمواطنين بالقوة وفرض إكراميات أو مبالغ مالية على الشواطئ وممشى الكورنيش دون وجه حق، وإزالة كافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المارة على الكورنيش ورؤية البحر، مؤكدا أنه لن يسمح باستغلال المواطن بأي شكل من الأشكال أن الكورنيش متنفس طبيعي للجميع وليس من حق أي شخص منع المواطنين من التمتع به.

الشريف يكلف السياحة والمصايف ووحدة التدخل السريع بالقيام بحملة مكبرة

وكلف «الشريف»، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد، والمستشار محمد سحلول رئيس وحدة التدخل السريع بالمحافظة، بتنفيذ حملة مكبرة ضد المتعدين على طريق الكورنيش ومن يفترشون المشايات المخصصة للمواطنين، دون ترخيص وبغير وجه حق، وأزالت الحملة كافة التعديات والاشغالات المتواجدة على ممشى الكورنيش بنطاق أحياء شرق ووسط المعيقة لحركة المارة والمسيئة للمظهر الجمالي للمدينة .

يأتي هذا استجابة لشكاوى بعض المواطنين من قيام أشخاص بمنعهم من الجلوس علي سور الكورنيش وتأجير المقاعد لهم بشكل مغالى فيه وغير مرخص، وافتراشهم الممشى بالاشغالات .

من جانبه، أكد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف إستعداد الادارة الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول كل ما يختص بالشواطئ على ارقام الشكاوى التالية «٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ /٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠»، مشيرا إلى أنه حال تلقى اي شكوى يتم التعامل معها فورا من قبل المفتشين بالإدارة.