تحريات مقتل طالب بنها: هشموا رأسه بـ«نبوت» وعظام الجمجمة اختلطت بالمخ

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة مقتل طالب جماعى يدعى «أ. ن» 19 سنة، بعد تهشيم رأسه، بـ«نبوت» أمام محل بقالة مملوك لأسرته فى قرية تابعة لمركز بنها بالقليوبية، أن 3 من أقارب المجنى عليه، ارتكبوا الجريمة، بسبب خلافات بين عائلة المجني عليه، وعائلة المتهمين، منذ عدة أشهر، تبادلوا خلالها السباب والشتائم، وحدثت واقعة طلاق، بسبب تلك الخلافات، ما دفع المتهمين للانتقام، من أسرة القتيل.

التحريات: المتهمون كانوا ملثمين

وأوضحت التحريات أن المتهمين الثلاثة، كانوا ملثمين، وتوجهوا فى سيارة ميكروباص أجرة، إلى محل البقالة المملوك لعائلة المجنى عليه، ليلا، أثناء خلو الشارع من المارة، وقفزوا من السيارة، وهم يحملون عصى خشبية غليظة، وانهالوا ضربا على المجنى عليه ونجل عمه، ثم حطموا المحل ولاذوا بالفرار، من مسرح الجريمة، بينما تم نقل المجنى عليه وابن عمه للمستشفى، وتوفى الطالب فى الطريق، بينما تم إسعاف نجل عمه الذى يعمل مدرسا، وتم ايداعه مستشفى بنها للخضوع للعلاج.

المعاينة: عظام الجمجمة المهشمة اختلطت بالمخ

وكشفت مناظرة الجثة، أن الطالب مصاب بتهشم كامل فى عظام الجمجمة، ونزيف حاد بالمخ، واختلطت عظام الجمجمة، بالمخ، كما تبين إصابته بكسور فى الذراعين والقدمين، فأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بضبط المتهمين.

وخلال التحقيقات، جرى استجواب ابن عم القتيل «مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة»، الذي أكد أنه أثناء تواجده رفقة القتيل أمام المحل الخاص به، حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص، هم عاملين وصاحب معرض دراجات نارية- مقيمين بدائرة المركز، وتعدوا عليه بواسطة عصا خشبية، محدثين إصابته وإصابة المتوفى، التي أودت بحياته، مشيرا إلى أن ذلك الحادث، وقع لوجود خلافات بين المتهمين والضحية بسبب المصاهرة، وبسؤال شقيق المتوفى أيد ذلك، واتهم المتهمين بارتكاب الواقعة.

القبض على المتهمين وحبسهم

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وكذلك الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.