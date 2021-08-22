«خضة» أحمد زكي وأسرار «نيوتن» .. كواليس لقاء منى زكي في «صاحبة السعادة»

تحل الفنانة منى زكي، ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تُقدمه الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، على شاشة «DMC»، غدًا الاثنين في الساعة الحادية عشر مساءً، حيث تحدثت خلال الحلقة عن الكثير من الأمور، وتطرقت إلى علاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمي، وتفاصيل أول لقاء جمعهما، فضلًا عن تطرقها لبعض المواقف يوم زفافها.

تحدثت عن مسلسل «نيوتن»

وكشف مصدر من داخل برنامج «صاحبة السعادة»، كواليس حلقة إسعاد يونس مع منى زكي، إذ تُعد الحلقة الأولى في البرنامج في الموسم الجديد، موضحًا أنه من ضمن اختيارها للفنانة منى زكي، جاء بعد مشاركتها في مسلسل «نيوتن» في السباق الرمضاني الماضي، والذي نال إعجاب الكثير من الجمهور، خاصة بعد تقديمها شخصية «هنا».

وتابع المصدر، أن مشاركة منى زكي في أولى حلقات الموسم الجديد، يأتي بعدما استضافت الإعلامية إسعاد يونس، زوجها الفنان أحمد حلمي، في حلقات الموسم الماضي، مؤكدًا أن حلقة منى زكي ستنقسم إلى جزئين أو حلقتين، ستعرض الأولى غدًا الاثنين في الساعة الحادية عشر مساءً، والحلقة الثانية ستعرض بعد غد الثلاثاء في نفس موعد إذاعة البرنامج.

منى زكي: شخصية «هنا» في مسلسل نيوتن « مش غبية»

وأوضح أن منى زكي، كشفت كواليس جديدة عن مسلسل «نيوتن»، الذي أخذ قدرًا كبيرًا من الحلقة، خاصةً في الجزء الأول من اللقاء، إذ وصفت شخصية «هنا» التي قدمتها خلال أحداث المسلسل أنها ليست فتاة غبية ولا تراها غبية، وإنما ما زالت تعتقد أنها فتاة أرادت أن تُثبت ذكائها وقوتها، رغم ما أثير من جدل حول شخصيتها طوال شهر رمضان الماضي.

منى زكي: تربية الأولاد أفضل من البنات بكتير

وأكد أن منى زكي تحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بزوجها أحمد حلمي، وكواليس التعرف عليه، وأيضًا كيف بدأت قصة الحب بينهما، مؤكدة أن عمتها يوم زفافها وجهت رسالة لوالد منى زكي قائلة، «إنت هتديله منى؟»، كما تحدثت عن علاقتها بأبنائها، إذ ذكرت خلال الحلقة أن تربية الأولاد أفضل وأسهل كثيرًا من الفتيات، «بناتي كانوا هيولعوا البيت من قريب».

منى زكي تحدثت عن أعمالها مع الفنان أحمد زكي

وأوضح أن منى زكي، كشفت كواليس العمل مع الفنان الراحل أحمد زكي، والعمل أمامه في فيلمي «أيام السادات» و«حليم»، إذ فوجئت به في كواليس فيلم أيام السادات، «منى زكي قالت خلال الحلقة أنا اتخضيت منه، وقولتله أنا افتكرتك أنور السادات بجد»، كما كشفت عن كواليس عملها مع الفنان أحمد السقا في «أفريكانو».

فيما نشرت الفنانة إسعاد يونس، مقطع فيديو، يجمعها بالفنانة منى زكي، على هامش الحلقة، قالت فيه منى زكي، أنها سعيدة للغاية بمشاركتها في الحلقة، «أنا سعيدة سعادة مش عادية»، فيما ردت إسعاد يونس، أنها ترى أن احلى ما في البرنامج هو أنها ترى ولادها به، « اللي بستضيفهم هنا مش بعتبرهم أصحابي دول ولادي»، فيما ردت منى زكي: «إحنا بنعشقك».

فيما علقت الفنانة منى زكي، على «برومو» الحلقة، على صفحتها بموقع «إنستجرام»، قائلة: «صاحبة السعادة، الحوار مع صاحبة السعادة دايما مختلف وتلقائي وعفوي جدا، يا رب الحلقة تعجبكم، استنوني في لقاء مع حبيبتي صاحبة السعادة إسعاد يونس على قناة dmc يوم الاتنين الساعة 11 مساء».

وفي موقف طريف للفنان أحمد حلمي، نشر فيديو طريف لزوجته الفنانة منى زكي، وهى تحاول تسجيل برومو لحلقتها في برنامج صاحبة السعادة، مع إسعاد يونس، لدعوة متابعيها وجمهورها لمشاهدة الحلقة، إلا أنها فشلت في قول الكلام بالترتيب المناسب، وقالت «استنونى مع صاحبة إسعاد فى..» ولم تستطع استكمال الجملة.

ومزحت منى زكي، خلال الفيديو، بطريقة طريفة لرفع الحرج عنها، «مبعرفش أقول الحاجات دي بجد»، فيما طالبها «حلمي» بمحاول التسجيل مرة أخرى، بينما ردت: «أنا اتبسطت بس مش هعرف أقول البرومو، خلاص متصورش، بجد متنزلش ده نبقى نصور واحد تانى»، ليرد عليها: «أكيد مش هنزل الهبل ده، الناس تقول علينا إيه عبط»، وقام بنشره معلقًا عليه: «اوعى حد يقولها».