طبيب عن توفير أماكن عزل لمصابي كورونا في الفنادق: يحمي المرضى والأصحاء

على الرغم من عدم تسجيل أي إصابة بين العاملين بالفنادق بـ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أكد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن كل الفنادق المصرية ملتزمة بتخصيص مكان لعزل النزلاء حال إصابتهم بالوباء التاجي خلال تواجدهم بالفندق، سواء كان مكان العزل بمبنى منعزل داخل الفندق أو بدور لا يسكنه النزلاء، لافتا إلى أن وجود مكان لعزل النزلاء المصابين بكورونا داخل المنشآت الفندقية من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، للسماح للفنادق باستقبال النزلاء عقب الجائحة.

وأضاف «عاقل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغرفة لم تتلق أي إخطار من المنشآت الفندقية بإصابة أي من العاملين بالقطاع الفندقي المصري بفيروس كورونا، منذ يوليو من العام الماضي وحتى الآن، لافتا إلى اكتشاف إصابة عدد من السياح الأجانب بفيروس كورونا أثناء تواجدهم بالفنادق، وتم عزلهم بالغرف المخصصة للعزل بالفندق، واستدعاء لجان وزارة الصحة لمتابعة الحالة وتحديد علاجها سواء بالفندق أو بالمستشفى.

سلامة: توفير أماكن عزل كورونا بالفنادق أمر ضروري ويؤمِّن النزلاء

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور حسني سلامة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي وأستاذ الأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، إن توفير المنشآت الفندقية لأماكن عزل مصابين بداخلها هو أمر مطلوب في الوقت الحالي، خاصة بالحديث عن موجة رابعة مقبلة من الفيروس التاجي، وعقب تنشيط السياحة ونزلاء الفنادق في الآونة الماضية.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن أفضل مكان في الفندق يمكن أن يقام به عزل لمصابي كورونا، هو أي مبنى بعيد عن التجمعات النزلاء، كالمباني الملحقة بالفندق على سبيل المثال، وأن يكون على به مساحة مناسبة تستوعب المرضى والأجهزة المخصصة لعلاجهم مثل أجهزة التنفس وأسرة النوم وأدوات التعقيم وغيرها.

كما أشار أستاذ الأمراض المعدية، إلى أن المكان المخصص لعزل مصابي كورونا في الفنادق، يجب أن يحتوي على تهوية جيدة لذا يفضل أن يطل بشكل مباشر على البحر، وأن تكون نوافذه وأبوابه قابلة للغلق بشكل محكم، مع توفير بروتوكولات علاج كورونا وتواجد طبيب وممرضين متخصصين في علاج حالات كورونا، والمتابعة المستمرة مع السير على بروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.

وتابع أن توفير مكان لعزل مصابي كورونا يوفر الأمان للمرض وأيضًا للنزلاء الأصحاء، كما يجب تتبع المخالطين بشكل غير مباشر للمصابين في الفنادق، وهم من يقدمون العلاج أو الدواء، وذلك بعمل مسحة طبية لهم بشكل دوري للتأكد من سلامتهم.