الغرفة التجارية: تعطل السيستم لن يؤثر على بيع الخبز أو السلع التموينية

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن البيان الصادر مؤخرا من قبل وزارة التموين بشأن تعطيل «سيستم» صرف الخبز وسلع التموين مساء الثلاثاء المقبل، تلاه لغط كبير وشائعات تخص عدم صرف الخبز أو تموين بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، وهو الأمر غير الحقيقي بالمرة.

حماد: «مش هتأثر على بيع الخبز أو بيع السلع والمواد التموينية»

وأضاف «حماد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن ما تفعله الوزارة هي عملية صيانة دورية تتم بشكل سنوي وبطريقة لا تعطل سير العمل أو بيع الخبز والمواد التموينية على مستوى الجمهورية، «مش هتأثر على بيع الخبز أو بيع السلع والمواد التموينية».

حماد: «فيه صرف شديد شوية من المواطنين اللي بيسحبوا الخبز بتاعهم أول الشهر»

وأوضح أن العملية يتم فيها تحديث البيانات عبر عملية خاصة بالشركات العاملة في هذا النظام، وفيها يتم تقوية الشبكات لضمان تقديم خدمة أكثر فاعلية للعميل، «أول الشهر بيكون فيه صرف لنقاط الخبز للمواطنين، وفيه صرف شديد شوية من المواطنين اللي بيسحبوا الخبز بتاعهم أول الشهر، وبيكونوا محتاجين خبز بزيادة، وبيكون فيه ضغط على المكن».

حماد: «دي عملية صيانة دورية وتحديث بيانات للشركات اللي داخلة في المنظومة»

وأكد أن تعطيل النظام الخاص بالخبز والتموين سيبدأ في تمام الساعة 9 مساء يوم الثلاثاء وحتى الساعة 1 صباح الأربعاء، «مش هيكون فيه عمل على النظام نهائي لأنه بيكون من 5 الفجر وحتى 5 عصر اليوم، واللي هيكون محتاج حاجة هيلاقيها، والناس اللي عايزة عيش أو تموين هيلاقوها، ولكن دي عملية صيانة دورية وتحديث بيانات للشركات اللي داخلة في المنظومة».