هل يتأثر المواطنون بوقف سيستم صرف الخبز والسلع؟.. متحدث التموين يجيب

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توقف النظام المميكن الخاص بصرف الخبز وسلع التموين، وذلك بسبب القيام بإجراء صيانة لقواعد بيانات السيستم.

ونوهت وزارة التموين، في قرارها، إلى أن توقف النظام المميكن سيتم البدء فيه بعد غد من الساعة 9 مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الجاري، وحتى الساعة 1 صباح يوم الأربعاء 25 أغسطس، من أجل الانتهاء من أعمال صيانة قواعد البيانات.

وأكدت الوزارة، على أن أعمال الصيانة تتم بشكل دوري كل فترة من أجل سير عملية صرف الخبز وصرف سلع التموين بشكل سلس دون تعطل في منظومة الصرف المميكنة.

إجراء الصيانة لا يرتبط بصرف المواطنين للسلع أو الخبز

من جانبه، أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير، على أن عملية صيانة قواعد بيانات السيستم لن تؤثر مطلقا على سير صرف السلع التموينية لشهر أغسطس، أو عملية صرف الخبز من المخابز، موضحا أن الوزارت اختارت وقتا لإجراء الصيانة لا يرتبط بصرف المواطنين للسلع أو الخبز.

وأضاف كمال لـ«الوطن»، أن المخابز تعمل منذ الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة الخامسة مساء، فضلا عن أن عملية صرف السلع التموينية من قبل المواطنين يتم منذ الساعة التاسعة 9 صباحا ويستمر على مدار اليوم، وبالتالي فإن توقف النظام من الساعة 9 مساء يوم الثلاثاء 24 أغسطس وحتى 1 صباح يوم الأربعاء 25 أغسطس لن يؤثر على المواطنين، منوها إلى أن عملية الصيانة تتم بشكل دوري لسيستم النظام المميكن.

85% نسبة صرف مقررات شهر أغسطس

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا في صرف مقررات تموين شهر أغسطس، حيث بلغت نسبة الصرف 85%، ويبلغ عدد المواطنين المستحقين للدعم التمويني 64 مليون مواطن، مقابل 72 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم.