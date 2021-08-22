«التموين» تمد الأوكازيون الصيفي حتى 15 سبتمبر

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل قليل، مد فترة الأوكازوين الصيفي 2021، حتى 15 سبتمبر المقبل، بدلا من 2 سبتمبر، حيث بدأ الأوكازيون الصيفي يوم 2 أغسطس بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء الأوكازيون لمدة شهر من 2 أغسطس حتى 2 سبتمبر، لتقرر الوزارة اليوم مده حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأكدت وزارة التموين، أنّ قرار مد الأوكازيون الصيفي 2021 سيتيح الفرصة للمحلات التجارية التي لم تشترك في الأوكازيون بالاشتراك، من خلال طلب الحصول على تصريح بالدخول في الأوكازيون من مديرية التموين التابع للمحل في المحافظة.

ونوهت الوزارة بأنّ عملية مد الأوكازيون تهدف لإنعاش حركة التجارة الداخلية في الأسواق المحلية، وإتاحة الفرصة الأكبر للمواطنين في شراء المنتجات بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أنّ أكثر المحلات المشتركة في الأوكازيون الصيفي 2021، الملابس والأحذية والأجهزة والأدوات المنزلية.

وقالت مصادر في وزارة التموين، إنّ نسبة التخفيض في المنتجات هذا العام وصلت إلى 60% على السلع والمنتجات في المحلات المشتركة في الأوكازيون الصيفي على مستوى محافظات الجمهورية.

أكثر المحافظات اشتراكا في الأوكازيون الصيفي 2021

وأكدت المصادر أنّ القاهرة أكثر المحافظات اشتراكا في الأوكازيون، يأتي بعدها محافظة الجيزة ثم الإسكندرية ثم الغربية وسوهاج والمنيا والدقهلية، بينما ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ إعلان التخفيضات الوهمية في المحلات التجارية المشتركة أمر مخالف للقانون، وتقيّد القضية على أنّها «أمن دولة طوارئ».

وتابعت الوزارة أنّ الاشتراك في الأوكازيون دون الحصول على تصريح من المديرية يعد مخالفة للقانون، فضلا عن إلزام المحلات التجارية المشتركة في الأوكازيون بإعلان سعرين للسلعة أو المنتج، على أن يكون السعر المعلن هو سعر السلعة قبل وبعد التخفيض.