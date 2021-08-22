الشهر العقاري: سيارات التوثيق المتنقلة تصل للعميل فى مكانه وتنهى المحرر فورا

قال ضيف النجار، رئيس نادي الشهر العقاري، الشهر العقاري يقدم خدمات غير مسبوقة، كان آخرها الاستفادة من خدمات سيارات توثيق متنقلة، «خدمة جريئة إن السيارة تكون متنقلة وتدخل الأماكن المزدحمة أو تنتقل للمكان المراد التوثيق فيه، عن طريق الاتصال بالهاتف ودفع الرسوم المقررة، وبيتم توثيق المحرر في حينه، دون عناء أو مشقة».

النجار: «تؤدي أعمال كأنها فرع توثيق متنقل»

وأضاف «النجار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن السيارة تقوم بكل عمليات التوثيق فقط، مثل توثيق عقود بيع السيارات والتوكيلات وإصدار الإقرارات، «هي بتقوم بأعمال كأنها فرع توثيق متنقل، وبتتجه للأماكن المزدحمة لتخفيف وطأة المتعاملين والزحام، وبدأ الإكثار من السيارات في القاهرة وتنتشر على عموم الجمهورية قريبا».

النجار: وزارة العدل لن تتوانى عن الإكثار من تلك الخدمة ونشرها على عموم الجمهورية

وأوضح أن مثل تلك السيارات، تتواجد في محافظة القاهرة بعد إبرام بروتوكول تعاوني بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات، نظرا لتكلفتها وتجهيزها وخلافه، حيث أن وزارة العدل لن تتوانى عن الإكثار من تلك الخدمة، ونشرها على عموم الجمهورية.

وأكد أن رسوم استخراج المستندات أو استخدام السيارة، تختلف عن مقرات الشهر العقاري المنتشرة في عموم الجمهورية، «الرسوم بتختلف وبتزيد نظرا لأنها خدمة متميزة، والمواطن قبل كده كان بيطلب الانتقال، وبيدفع رسوم الانتقال، ودي بقت سيارة مجهزة تنتقل للمواطن في المكان اللي هو عايزه، وبيتحدد معاه ميعاد، وبتتم الخدمة نظير رسوم مقررة».

وتابع: «فيه خط ساخن وتليفونات، والخدمة دي بيطلبها المواطن من خلال الدخول على موقع الوزارة على الإنترنت، ويطلب السيارة من خلال الأرقام الموجودة على الإنترنت»