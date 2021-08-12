الشهر العقاري: سيارات التوثيق المتنقل مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية

قال جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إنّ سيارات توثيق الشهر العقاري المتنقل مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، لتقديم خدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، موضحا أنّه منذ اللحظة الأولى لإطلاقها، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، ومن المقرر إطلاق السيارات لتجوب جميع محافظات الجمهورية قريبا، كما أنّ القطاع وضع خطة متكاملة لزيادة عدد سيارات توثيق الشهر العقاري المتنقل، ونشرها على مستوى الجمهورية، لتأدية جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالكفاءة المطلوبة.

11 سيارة متنقلة دخلت الخدمة في المرحلة الأولى بالإسكندرية والقاهرة ومحافظات أخرى

وأضاف ياقوت في تصريحات صحفية عنه، أنّ هناك 11 سيارة متنقلة دخلت الخدمة في المرحلة الأولى بالإسكندرية والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى، بهدف تدعيم جهود المكاتب الثابتة حال وجود زحام عليها، وتقريب مكان تقديم الخدمة للمواطن بأسرع وقت، إضافة إلى خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مكاتب القطاع أصبحت واجهة المواطن للحصول على الخدمات الحكومية

وأضاف رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أنّ مكاتب القطاع أصبحت واجهة المواطن للحصول على الخدمات الحكومية، لذا وضعنا خطة استراتيجية شاملة تهدف لزيادة عدد السيارات والانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حتى يحصل كل مواطن على الخدمات كافة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد بمقر مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية.

وحضر التوقيع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووجّه رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الشكر لشركاء النجاح في هذه المرحلة مع وزارة العدل صاحبة المجهود الكبير والفعال في إطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات والهيئة القومية للبريد، كما وجّه الشكر والتقدير للقيادة السياسية، التي تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى مصر الرقمية.

وأوضح الدكتور جمال ياقوت أنّ مشروع مصر الرقمية يتميز عن غيره من المحاولات السابقة للدولة لميكنة الخدمات الحكومية، حيث تتوافر الإرادة السياسية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، علاوة على المتابعة الدورية من الرئيس شخصيًا لتفاصيل المشروع، وتوجيهه الدائم بسرعة تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأشار إلى أنّنا نبذل جهدًا كبيرًا للتيسير على المواطنين، لإنهاء مصالحهم بمكاتب الشهر العقاري، ولحل الازدحام الموجود بالمكاتب العقارية، وبدأت وزارتا العدل والتخطيط علي الفور فى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تنفيذ تلك الخطة وهي توفير سيارات متنقلة، يمكن الحصول على خدماتها، بعد الاتصال على رقم مخصص من أجل تحديد الموعد المناسب.

وتابع: «تقدم تلك السيارات عددا من الخدمات التي يحتاجها المواطنون، مقابل تكلفة انتقال لا تتعدى 500 جنيه، بغرض التيسير على المواطنين، ومنع ازدحام مكاتب الشهر العقاري، ويمكن التواصل مع السيارات المتنقلة من خلال الاتصال على الرقم المختصر 15999، لحجز الموعد المناسب، لإنهاء الخدمات التوثيقية، حيث تجرى تلك الفروع المتنقلة خدماتها للراغبين، سواء من الأشخاص العادية، أو الأشخاص الاعتبارية».

وكانت وزارة العدل قد أطلقت عبر بوابة خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg، عدد 13 خدمة إلكترونية توفيرا للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، يختار المواطن من بينها، وهي توكيلات: عام قضايا، رسمي عام، رسمي شامل (عام - بنوك)، في الأمور الزوجية، إدارة مركبة، بيع مركبة، توثيق عقد بيع مركبة، وإقرارات، بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، بالشطب، إقرار رسمي، بتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الالكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه، وخدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محررة، حيث يمنح رقما كوديا يمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفى الوقت الذي يحدده، وإضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه، مع إتاحة تطبيق (أرغب في عمل توكيل) المتوفر على هواتف الأندرويد والابل والهواوي في نطاق 24 محافظة.