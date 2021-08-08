تسجيل شقة في الشهر العقاري.. تعرف على الخطوات والرسوم

هناك مجموعة من الخطوات والإجراءات التي وضعتها مصلحة الشهر العقاري لتسجيل الممتلكات بشكل عام ومن بينها الشقق السكنية، التي تختلف باختلاف حالة العقار نفسه سواء كان مسجل في الشهر العقاري ويريد المشتري نقل ملكيته إليه أو كان مسجل حكم صحة ونفاذ أو مسجل عريضة دعوى صحة ونفاذ البيع أو كان العقار لورثة.

خطوات التسجيل

1) تسجيل الشقة السكنية يتم في مأمورية الشهر العقاري التابع لها عنوان الشقة.

2) التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري «أنت وبائع الشقة» ومعك الطلب المتعلق بذلك ويشمل البيانات التالية:

- نوع التعامل، عقار التعامل، مبني ناحية كذا، واسم المحافظة.

- الصادر لصالحه التعامل «المشتري» كما هو الحال في البيع: «السن، الجنسية، الديانة، محل الإقامة، المهنة».

- الصادر ضده التعامل «البائع» كما هو الحال في البيع: «السن، الجنسية، الديانة، محل الإقامة، المهنة».

- المقابل حيث يذكر الثمن كما هو الحال في البيع.

- التكليف ويذكر فيه اسم المكلف باسمه العقار ويستمد هذا البيان من الكشف الرسمي الذي يستخرج من مأموريات الضرائب العقارية.

- حقوق الغير ويذكر فيه الحقوق العقارية المقررة للغير على العقار إن وجدت.

المستندات المطلوبة

تختلف هذه البيانات حسب نوع التعامل في الطلب والوضع القانوني للشقة المراد تسجيلها كالتالي:

1) تسجيل عقد البيع الرضائي

- العقد المسجل سند ملكية البائع.

- كشف رسمي من الضرائب العقارية للناحية.

2) تسجيل عريضة دعوى صحة ونفاذ البيع

-إرفاق صورة ضوئية معتمدة من مقدم الطلب أو تضمين طلبك بأنه يتعذر عليك تقديم هذه.

3) تسجيل حكم صحة ونفاذ بيع

- العقد العرفي المنظور في الدعوى.

- عريضة الدعوى.

- الحكم المراد تسجيله وما يفيد نهائيته مع تقديم المستندات السابق بيانها.

4) شهر إرث متوفي

- إرفاق الإعلام الشرعي المثبت لوفاة المورث.

- مستندات الملكية الموضحة سابقًا.

في حالة استيفائك لكافة البيانات والمستندات تؤشر المأمورية على الطلب بالقبول للشهر، وقد تستغرق هذه الإجراءات وقت يتراوح ما بين يوم إلى خمسة أيام في حالة استيفائك جميع البيانات والمستندات، ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات التالية:

1) تحرير مشروع المحرر على العقود الزرقاء المدموغة المباعة من المأمورية وتقديمها مرفقًا بها نفس المستندات التي سبق استلامها من المأمورية لتقوم المأمورية بمراجعة هذا المشروع وتسليمه إليك في خلال مدة من يوم إلى ثلاثة أيام من تقديمه أو إخطارك به بريديًا في نهاية هذه المدة في حالة عدم توجهك لاستلامه.

2) التوجه إلى أي فرع توثيق لتوثيق مشروع المحرر أو التصديق على التوقيعات على حسب الأحوال وهذا الإجراء لا يستغرق أكثر من ساعة .

3) تقديم مشروع المحرر الموثق إلى مكتب الشهر العقاري المختص لمراجعته فنيًا وماليًا ثم يدرج بدفتر الشهر ويعطي له رقم مشهر ويتم تسليمه إليك وهذا الإجراء لا يستغرق من الوقت سوى يوم واحد.

رسوم التسجيل

تحدد رسوم التسجيل والقيد في القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته شاملة تكلفة الأعمال المساحية وذلك عن كل تصرف في قطعة واحدة أو وحدة عقارية أو قيد في صحيفة وحدة عقارية بحيث لا تتجاوز مبلغ ألفي جنيه وفقًا لما يلي:

- 500 جنيه إذا وصلت مساحة الشقة إلى 100متر مربع.

- 1000 جنيه إذا وصلت مساحة الشقة 200 متر مربع.

- 1500 جنيه إذا وصلت مساحة الشقة 300 متر مربع.

- 2000 جنيه للشقق التي تزيد مساحته عن 300 متر مربع.