حالات تصالح في مخالفات البناء معفاه من طلاء الواجهات

مع استمرار فحص ملفات التصالح في مخالفات البناء، أكدت اللجنة المعنية بالرد على تساؤلات التصالح في مخالفات البناء أن شرط طلاء واجهات العقارات للتصالح في مخالفات البناء لا ينطبق على حالات التصالح في مخالفات القرى، ويقتصر الأمر على الأحياء والمدن، وهناك حالات تصالح في مخالفات البناء بالمدن مستثناه من طلاء الواجهات وهي تتمثل في حالة وجود المبنى عبارة عن هيكل خرساني أو مجرد قيام أعمدة خرسانية في تلك الحالات يجوز التصالح دون طلاء الواجهات إذا انطبقت على البناء شروط قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020

رد قيمة التصالح وتقنين وضع الأساسات

وأكدت اللجنة على أنه يمكن رد قيمة التصالح لمن تقدم بطلب تصالح ولا يدفع أي مبالغ عن مخالفة البناء إذا قام بإزالة المخالفة لأن قانون التصالح معنى بالتعامل مع الأعمال القائمة على الطبيعة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بأحكامه، ولايجوز التصالح على مخالفات تم إزالتها بالفعل، كما أنه يمكن قبول طلب التصالح على مخالفات جزء من مبنى بشرط ألا يمنع قبول التصالح دون إزالة مخالفة أخرى بالمبنى، كما أشار ت اللجنة إلى أنه يجوز التصالح وتقنين الوضع في أعمال الأساسات دون ترخيص أو أي أعمال محلية أخرى ارتكبت قبل العمل بأحكام قانون التصالح.

مخالفات البناء على أملاك الدولة

وفيما يتعلق بمخالفات البناء المقامة على أراضي أملاك دولة، أشارت اللجنة إلى أنه يجوز البت في طلبات التصالح المقدمة في ضوء الضوابط المحددة بالقانون ولا يصدر قرار قبول التصالح على مخالفات البناء إلا بعد تقديم ما يفيد توفيق الأوضاع على الأراضي وفق المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشارت إلى أنه من حق اللجنة الفنية بعد المعاينة الميدانية لأعمال المخالفة والفحص طلب استيفاء أي مستندات من ذوي الشأن أو مطالبته باستكمال رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب بما لا يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.