مصادر بـ«التموين»: قرب بدء الدراسة وراء مد الأوكازيون إلى 15 سبتمبر

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن القرار الذي جرى اتخاذه اليوم الأحد، بشأن مد الأوكازيون الصيفي 2021 حتى يوم 15 سبتمبر المقبل، بدلا من انتهائه يوم 2 سبتمبر، جاءت بعد مشاورات تطرقت إلى ضرورة مد الأوكازيون حتى منتصف شهر سبتمبر، بسبب قرب حلول بدء الدراسة، التي يتزامن موعدها في التاسع من أكتوبر المقبل.

استمرار مد الأوكازيون حتى منتصف سبتمبر المقبل

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استمرار مد الأوكازيون حتى منتصف شهر سبتمبر، سيتيح للأسر شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، قبل حلول بدء الدراسة، توفيرا وتخفيفا عن كاهلهم.

ونوهت المصادر، بأن قرار الأوكازيون بصفة عامة، سواء الأوكازيون الصيفي أو الأوكازيون الشتوي، يعمل على إنعاش حركة التجارة الداخلية في الأسواق، ويؤدي إلى تزايد حركة البيع، من خلال إقبال المواطنين على التخفيضات التي تشهدها المحال التجارية.

وتراوحت التخفيضات هذا العام في الأوكازيون الصيفي 2021، من 40؜ إلى 60% تخفيضات على السلع والمنتجات، خاصة في المحال التي شهدت إقبالا على إعلان عروض الأوكازيون، بمحال الملابس ومحال الأحذية ومحال الأدوات والأجهزة المنزلية.

شرط عرض الثمن قبل وبعد التخفيض

واشترطت وزارة التموين على المحال التجارية المشتركة في الأوكازيون، الالتزام بعرض ثمن السلعة المعروضة في التخفيضات، مقترنا به الثمن الفعلي قبل الأوكازيون.

3075 محلا مشاركا في الأوكازيون

وبلغت عدد المحال المشاركة في الأوكازيون منذ انطلاقه في 2 أغسطس الجاري، عدد 3075 محلا، فضلا عن تحرير عدد من المحاضر للمحال المخالفة، التي بلغت عدد 514 محضرا بين محضر عدم إعلان، ومحاضر تخفيضات وهمية.

وألزمت وزارة التموين المحال الراغبة في الإعلان عن تخفيضات ضمن الأوكازيون، الحصول على تصريح من مديرية التموين التابع لها المحل.