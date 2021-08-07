انتعاشة في الأوكازيون الصيفي 2021 وسط دعوات لمده حتى نهاية أكتوبر

يشهد الأوكازيون الصيفي 2021، حالة من الانتعاش قبل نهايته، خلال الأيام المقبلة، وصرح خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبيعات محال الملابس الجاهزة، شهدت انتعاشة كبيرة، وذلك مع تزايد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2021.

وأكد سليمان، في تصريحاته لـ«الوطن» أن هناك دعوات من جانب أصحاب المحال بالغرف التجارية بمد فترة الأوكازيون حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، للتخلص من المخزون الراكد، ولتنشيط حركة التجارة في الأسواق بجميع المحافظات.

وكشف رئيس شعبة الملابس بالقاهرة، أن خسائر المنتجين في الموسم الصيفي كبيرة جدا، بسبب تراجع المبيعات، فلا تنشط المبيعات سوى في المواسم، وشهد الأوكازيون تراخيا وركودا في البيع خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

وأرجع سليمان حالة الانخفاض الملحوظ في الطلب، خلال موسم الصيف، إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلك بسبب الأوضاع الاقتصادية، وبسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى تراجع السياحة العربية الوافدة لمصر، وتداخل المواسم، وفشلهم في الانتهاء من تصنيع الملابس الشتوية حتى الآن، الأمر الذي على غراره ستضطر المحال إلى الاستمرار في تقديم عروض الأوكازيون الصيفي.

وأشار سليمان، إلى أن الملابس الشتوية شهدت زيادة في الأسعار بنسبة 10٪ مقارنة بالصيفية خلال بداية العام في الأوكازيون الشتوي، كما أن الملابس الحريمي والمفروشات، هما الأكثر شراءً من جانب المواطنين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهت التجار بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع، وأعلنت شعبة الملابس عن التخفيضات في الأوكازيون الصيفي 2021، بين 20% و50%، على قائمة السلع التي تتنوع بين ملابس جاهزة وأحذية وسجاد وماكيت وأدوات منزلية وأقمشة وملابس ومفروشات وأثاث وأدوات تجميل، كما تشمل نسبة الخصم في الأحذية 35%، والملابس الرجالي 40%، والملابس الحريمي 50%، والأطفال 30%، والأقمشة 20%، والشنط والجلود 50%.