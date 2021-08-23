أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23-8-2021 في مصر

استقرارًا نسبيًا شهدته أسعار الدواجن ومشتقاته في الأسواق المصرية، وذلك من قرابة الـ3 أسابيع، لتثبت الأسعار عند نفس المستوى منذ بداية الشهر الجاري، إذ فسّرت الغرفة التجارية هذا الاستقرار بسبب زيادة المعروض في الأسواق المحلية، إذ يصل إنتاج مصر من الدواجن يوميًا نحو 4 ملايين دجاجة، وفقًا لتصريحات سابقة لوزارة الزراعة المصرية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الاثنين الموافق 22 أغسطس الحالي، بالأسواق المصرية وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

استقر سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، ما بين 26 و28 جنيهًا، فيما استقر الدجاج البلدي عند سعر 36 جنيهًا للمستهلك، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الاثنين، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ووصلت سعر كرتونة البيض البلدي إلى نحو 50 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الاثنين، ما بين 7 إلى 9 جنيهات، أما الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، يصل سعره إلى نحو 65 جنيهًا، كما يصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ووصل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، إلى نحو 9 جنيهات، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه، أما السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل سعره إلى نحو 2.25 جنيه.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

بينما وصل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.