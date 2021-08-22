أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-8-2021 في مصر

تواصل أسعار الدواجن ومشتقاتها استقراراها في السوق المصرية منذ 3 أسابيع، لتحافظ بذلك على نفس أسعارها منذ بداية الشهر الجاري، وأرجعت الغرفة التجارية هذا الاستقرار لزيادة المعروض في الأسواق المحلية، حيث يصل إنتاج مصر من الدواجن يوميًا نحو 4 ملايين دجاجة، بحسب تصريحات لوزارة الزراعة المصرية.

أسعار الدواجن اليوم

وتقدم «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط أسعار الدواجن في السوق المحلية، سواء في بورصة الدواجن والكتاكيت، اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس، وفق الغرفة التجارية بالقاهرة، في ظل اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الحوم البيضاء.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن البيضاء استقرت عند نفس السعر السابق، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 26 إلى 28 جنيهًا حسب المنطقة وتكلفة النقل التي يتحملها التاجر، بينما يصل سعر الفراخ البلدي نحو 36 جنيهًا في السوق.

سعر كرتونة البيض

وأضاف أن البيض حافظ على نفس السعر، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 40 جنيهًا، بينما الأحمر 43 جنيهًا، كما سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 50 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبلغ سعر بيع الرومي الفرنساوي الأبيض 1200 جرام، فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا اليوم الأحد.

أسعار البط اليوم

ووصل سعر فرخ البط المسكوفي عمر أيام، اليوم الأحد، نحو 15 جنيهًا، بينما الفرنساوي 12 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وما بين 7 إلى 9 جنيهات سجل سعر كتكوت المزارع عمر يوم، بينما الرومي الفرنساوي الأبيض عمر أسبوع وصل إلى 65 جنيهًا، وسعر الفرخ البط المسكوفي عمر 17 يوما، فرز أول نحو 40 جنيهًا.