بايدن: أولوياتنا إجلاء الأمريكيين. وفعلّنا أسطول الطيران الاحتياطي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أولوية الولايات المتحدة الأولى في كابول إجلاء المواطنين الأمريكيين من أفغانستان، مضيفًا في كلمة له بشان الأوضاع في أفغانستان، تنقلها قناة «العربية»: «أجرينا إجلاء لـ12 ألف شخص من كابول منذ منتصف أغسطس الجاري، وسنعمل على إجلاء كافة الأمريكيين الراغبين بالعودة للوطن من كابول، قائلا: «إجلاء آلاف الأشخاص من كابول عملية قاسية ومؤلمة».

وتابع الرئيس الأمريكي: «نعمل على إعادة مواطنينا ورعايا حلفاء واشنطن»، مشيرا إلى أن واشنطن فعلّت الأسطول الاحتياطي من الطيران المدني في عمليات الإجلاء من أفغانستان، لافتا إلى وجود حشود من المدنيين الأفغان حول مطار كابول ينتظرون إجلاءهم، مؤكدًا أن الدعم الأمريكي لأفغانستان سيتواصل رغم الانسحاب العسكري من البلاد.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية خطة لسحب قواتها من أفغانستان قبل سيطرة طالبان على الأوضاع في البلاد بدأت في مايو الماضي، ومن المقرر أن تنتهي سبتمبر المقبل.

وتمكنت حركة طالبان من السيطرة على الأوضاع في أفغانستان خلال 10 أيام، ودخل مقاتلوها القصر الرئاسي في كابول قبل نحو أسبوع.