تراجع في إصابات كورونا بالجزائر والسعودية.. وتخفيف القيود

في الوقت الذي تعاود فيه إصابات فيروس كورونا المستجد للارتفاع في عدد من دول العالم، تراجعت إصابات «كوفيد 19» في السعودية والجزائر، واتجهت السلطات الجزائرية لتخفيف إجراءات الحجر في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتظهر البيانات تسجيل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية أرقاما أقل من الـ500 إصابة لليوم الرابع على التوالي وفقا لقناة «العربية».

السعودية تسجل إصابات بكورونا أقل من 500 حالة لليوم الرابع على التوالي

كما توضح بيانات وزارة الصحة السعوية وصول إجمالي جرعات لقاح كورونا التي تم منحها للمواطنين من الـ 34 مليون جرعة.

وبالنسبة لجرعات كورونا التي تم إعطاؤها منها أكثر من 21.3 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل يشكلون 61% من عدد السكان، وأكثر من 12,4 مليون شخص ما بين مواطن ومقيم تلقوا الجرعتين، يشكلون نحو 36% من عدد السكان.

فيما وافقت هيئة الغذاء والدواء السعودية على استخدام لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما.

وفي الجزائر، قررت السلطات الجزائرية تخفيف قيود كورونا، وسجلت الجزائر أقل حصيلة لإصابات كورونا اليوم منذ يونيو الماضي بـ412 حالة إصابة.

الجزائر تخفف قيود كورونا بعد تسجيل أقل حصيلة للإصابات

ووفقا لقناة «سكاي نيوز عربية»، وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بتخفيف قيود كورونا وفتح رحلات جديدة، وذلك ضمن قرارات جرى إصدارها خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء مساء الأحد.

وأعلن تبون تخفيف الحجر الصحي في الجزائر، بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات، مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية، فضلا عن فتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة، وأخرى نحو دول جديدة.

وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا في الجزائر 191583، فيما سجلت 5004 حالات وفاة بعد وفاة 20 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما جرى شفاء 395 مريضا خلال يوم ليبلغ إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 129950