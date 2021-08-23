عوض تاج الدين: عندنا ملايين الجرعات من لقاح كورونا ولسة مستنيين زيهم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، جزء من أساليب الوقاية ضد الفيروس، فهو جزءٌ من أجزاء أخرى كثيرة، موضحًا أن مصر سعت كثيرًا من أجل الحصول على اللقاحات، وتعددت مصادر هذه اللقاحات، «كميات اللقاح بدأت تيجي متزايدة، وفي ظل انتشار المرض عالميًا ومحليًا، وفي ظل إعلان الدول تطعيم أعداد كبيرة من مواطنيها، المنظمات الدولية والمؤسسات الصحية، كشفت عن فوائد اللقاحات».

هناك إقبال واضح من الشعب المصري على هذه التطعيمات

وأضاف «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك إقبال واضح من الشعب المصري على هذه التطعيمات، نظرًا لوجود المصادر المتعددة للحصول على اللقاحات، سواء من الصين أو روسيا، أو من الأنواع الأخرى الأوروبية، فكل ذلك ساهم في توفير عدد كبير من اللقاحات، سواء عن طريق العلاقات المباشرة مع الدول، أو عن طريق الجهات العالمية مثل مؤسسة «كوفاكس»، المسؤولة عن توفير اللقاحات لكل دول العالم»، موضحًا أن الكميات التي تأتي لمصر من اللقاحات متزايدة الآن، «عندنا ملايين ولسة هيجيلنا ملايين».

ننتظر 25 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن مصر اتفقت مع الاتحاد الإفريقي على توريد لقاح «جونسون آند جونسون» لمصر، بعدد 25 مليون جرعة خلال عام 2021، مؤكدًا أن استخدام اللقاحات مهم للغاية، وبدأنا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تنفيذ تلقيح جماعي، «زي تلقيح طلاب الجامعات والعاملين والتلاميذ وأساتذة الجامعات، وهذا الأمر يُشكل ملايين من البشر، كلهم هيتطعموا تطعيم الزامي، اللي عاوز يروح الجامعة أو يشتغل لازم يطعم».

تطعيم طلاب الجامعات أمر ضروري للغاية

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن تطعيم هؤلاء الطلاب وأساتذة الجامعة ضروري لأنهم فئة كبيرة من الممكن أن تُسبب نقل العدوى، ويوجدون وسط أعداد كبيرة من الطلاب حتى مع استخدام الأساليب الاحترازية، مؤكدًا أنه سيتم أيضًا تطعيم العاملين في القطاع الإداري للدولة، خاصةً الفئات التي تتعامل مع الجماهير، فضلًا عن وجود جهات كثيرة جدًا من القطاع الخاص تطلب تطعيم جماعي لمجموعات كبيرة من المواطنين وهذا أسلوب جيد جدًا ومؤثر للوقاية من الفيروس.