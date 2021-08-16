مستشار الرئيس: «الصحة العالمية» تعلن خلو مصر من «فيروس سي» قريبًا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن بعض أنواع أمراض الأورام التي انتشرت لأسباب مرضية لم تعد موجودة في مصر، مثل البلهارسيا التي تسبب سرطان الكبد والمثانة، وكان أيضًا هناك الالتهاب الكبدي الوبائي والذي وصلت فيه مصر إلى نتائج جيدة جدًا، منوها بأنه قريبًا ستعلن منظمة الصحة العالمية خلو مصر من الإصابة بفيروس سي.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أنه كلما تحسن الوعي الصحي، تحسن إمكانية الكشف المبكر، وتحسن معها فرص الشفاء والتعافي، مشددًا على أن مصر لم تعد من أعلى الدول إصابة بأمراض الأورام، والأسباب المرضية المؤدية إلى الإصابة بالأورام لم تعد موجودة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن مصر لديها خبرة كبيرة إذ يوجد مراكز أورام كثيرة و يجرى الاستعانة بخبراء عالميين لتبادل الخبرات، إذ يستفيد الطرفين من بعضهم البعض، موضحًا أن عملية التأهيل والتدريب الطبي مستمرة، لأن الطب به تغيير كبير، وكل يوم يدرس الأطباء شيئا جديدًا وهذا أمر جيد.

توجيهات من الرئيس السيسي

وأشار «تاج الدين» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال اجتماعه اليوم بزيادة التلقيح، والسعي إلى التعاون مع الشركات العالمية من أجل زيادة تصنيع لقاحات فيروس كورونا، كما تناول أيضًا ملف صحة المرأة المصرية، والكشف المبكر الذي يؤدي إلى نتائج جيدة وسريعة، ووجه أيضًا بتوفير مراكز حديثة للعلاج.

وشدد على أن الكشف الدوري على الطلبة لاكتشاف الأمراض الوراثية، وأيضًا الأنيميا والتقزم، وعلاج هذه الأمراض لخروج جيل جديد من الشباب أصحاء، مشددًا على أن بعض الطلبة يكون لديهم أمراض مثل السكري ولا يعرفون أنهم مصابون، وبدلًا من انتظار اكتشاف المرض متأخرًا يمكن اكتشافه سريعًا للسيطرة عليه وعلاجه.

التعاون مع الاتحاد الإفريقي

وأشار«تاج الدين» إلى أن مصر تتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وهناك دولتين مؤهلتين لهذا، وهما جنوب إفريقيا ومصر، والقاهرة بدأت بالفعل في خطوات التصنيع، إضافة إلى التعاون مع إحدى الشركات العالمية في التصنيع خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الإقبال على اللقاحات ارتفاع كثيرًا، وكلما توافرت كمية كبيرة من اللقاحات جرى تلقيح عدد أكبر من الناس.