لينا شماميان: «صعب حد يحس بالغربة في مصر.. والمصريين سميعة»

قالت المطربة السورية لينا شماميان، إنها لا تعرف على وجه التحديد ما إذا كانت ستقيم حفلا في الساحل الشمالي، مشيرةً إلى أنها ما زالت في مرحلة اكتشاف، كما أحيت حفلات كثيرة في محافظتي القاهرة والإسكندرية: «أي فرصة تأتيني لكي أذهب إلى مدينة أو محافظة في مصر أحب أن أستغلها، لأن اكتشاف جزء كبير من البلد، هو اكتشاف الجمهور، فيجب أن أكتشف طريقة تعاطيهم وتلقيهم لأنواع مختلفة من الموسيقى، وعموما صعب حد يحس بالغربة في مصر.. والمصريين سميعة».

بنيت شعبيتي في فترة طويلة

وأضافت شماميان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أنها عملت فترة طويلة حتى تبني جماهيرية كبيرة، لافتةً إلى أن أغانيها مرتبطة بحالات عاطفية معينة، لذلك فإن الجمهور يحب أن يحضر حفلاتها لاستعادة هذه اللحظات والاستماع إلى الأغاني لايف.

وتابعت المطربة السورية: «بحس إني بكون مختلفة كتير في المسرح عن تسجيل الألبومات، لأن المسرح فيه طاقة وتفاعل أكثر وأغنيات مصرية وأغنيات تراث شامي».

الحياة.. أكثر ما يميز الجمهور المصري

وسألها مقدم البرنامج، عن أكثر ما لفت نظرها في تفاعل الجمهور المصري معها، فردت: «الحياة.. الشعب المصري يحب الحياة، والجمهور المصري سميع، ولو في شيء محبوش مش هيدفعوا له، وبيحاولوا يجربوا الأشياء الجديدة».

وأكدت، أن المحبة هي السمة الأساسية لحفلاتها في مصر، وهو ما لا يجعلها تشعر بالغربة في مصر: «صعب حد يحس بالغربة في مصر، بحس دايما إن في احتضان وترحيب وإن كان نوع الكلمات واللهجة مختلفة، بس بلاقي الناس بتجرب معايا، وده شيء حلو جدا».