«قصور الثقافة»: سندشن 10 مسارح متنقلة في قرى مصر ضمن «حياة كريمة»

قال الدكتور هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مشروع حياة كريمة أحيا العودة إلى التراث في الريف المصري، مشيرًا إلى أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وجهت للقرى والريف بالمسارح المتنقلة لنشر المسرح الجاد الذي يدعو إلى رفع قيم الولاء والانتماء والمواطنة.

وأوضح: «عدنا إلى تفعيل نوادي السينما في مطروح، كما أن مسرح المواجهة والتجوال يعمل بقوة في البحيرة وأبو حمص وكفر الدوار»، لافتًا إلى أن مصر كان بها مناطق لا تدخلها الوزارة من خلال قصور الثقافة وبيوت الثقافة، لذلك فإن الوزارة دشنت مشروع المسارح المتنقلة ويجري تدشين مرحلته الثانية لتضاف 10 مسارح إلى 6 مسارح كانت موجودة بالفعل، وهو ما سيجعل الفعل الفعل الثقافي مستمرا ومتزايدا حتى يكون في كل محافظة مسرح متنقل يمكنه تنظيم فعالية كل أسبوع في كل قرية من قرى مصر ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف عطوة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر القناة الأولى: «لدينا في البحيرة، الشرقية، أسيوط مسارح متنقلة، ودار الأوبرا المصرية في رأس البر تقدم فعاليات ثقافية، وستنتقل دار الأوبرا إلى مركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، ضمن مبادرة حياة كريمة».

وتابع رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مسرح المواجهة والتجوال يستهدف في مرحلته الثانية أكثر من 325 ليلة عرض، كما تعمل وزارة الثقافة في قطاعاتها المختلفة مثل دار الأوبرا، والإنتاج الثقافي بشكل جعل الفعل الثقافي موجودا على الأرض».