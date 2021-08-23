موجة جديدة من الحرائق تضرب عددا من الولايات الجزائرية

شهدت عدد من الولايات الجزائرية، أمس الأحد، موجة جديدة من الحرائق بعد 4 أيام من إعلان السيطرة على النيران الضخمة التي اجتاحت مساحات كبيرة من غابات البلاد.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الحرائق اندلعت مجددا في جبال واقعة في محافظات: «جيجل، وسكيكدة، والشلف، بينما جرت عمليات تطويقها».

عناصر الحماية يستعينون بمروحيات الجيش لإخماد الحرائق في سكيكدة

ونشرت المديرية الجزائرية، مقطع فيديو لتدخل عناصر الحماية لإخماد الحرائق، بالاستعانة بمروحيات الجيش في سكيكدة.

حرائق الغابات تجتاح الجزائر

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اجتاحت حرائق الغابات، البلاد، ووصفت بأنها الأشرس التي تشهدها الجزائر وتسببت في أضرار وسقوط ضحايا في عدة محافظات خاصة «تيزي وزو» الواقعة في منطقة القبائل شرقي العاصمة «الجزائر».

وفي 17 أغسطس الجاري، اختارت وزارة الدفاع الجزائرية، مصنعا روسيا للحصول بشكل عاجل على 4 طائرات خاصة لإخماد حرائق الغابات، وقالت الوزارة الجزائرية في ذلك الوقت: «على إثر الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق من البلاد، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية (عبدالمجيد تبون) بتكليف وزارة الدفاع بالإشراف على عملية اقتناء طائرات متخصصة في مكافحة حرائق الغابات، على الفور أطلقت الوزارة الاستشارات الضرورية لدى مصنعين ذوي سمعة عالمية قادرين على تجسيد المشروع بصفة عاجلة».

وأشارت الدفاع الجزائرية، إلى أن الاختيار وقع على مصنع روسي ذو سمعة عالمية، موضحة أن الوزارة الجزائرية شرعت في التفاوض مع الجانب الروسي للتوصل إلى اتفاق حول اقتناء في أقرب وقت 4 طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام من صنع روسي ذات محركات مزدوجة قدرتها الاستيعابية 13000 لتر، ويمكنها التدخل لمكافحة حرائق الغابات في الظروف الجوية القصوى والمعقدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.