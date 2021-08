أسقطت 71 قتيلا.. مشاهد من حرائق الجزائر بعد إخماد «تيزي وزو».. فيديو

تشهد الجزائر منذ الأسبوع الماضي، حرائق مهولة في عدة مناطق جبلية عبر 18 محافظة شرقي البلاد، أتت على مساحات واسعة من الثروة الغابية، كما وصلت تأثيراتها إلى بعض السكان، مخلفة خسائر بشرية ومادية

وحدثت أكبر الحرائق في ولايتي «تيزي وزو» و«بجاية» ثم ولايات «جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف»، وكلها مناطق ساحلية متجاورة مطلة على البحر الأبيض المتوسط، فيما ذكر مسؤولون أن النيران أتت على 400 هكتار «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان» من الغطاء النباتي.

وشهدت ولاية الطارف الجزائرية الحدودية مع تونس، أمس الجمعة اندلاع عدة حرائق، علمت وحدات الحماية المدنية على إطفائها، دون تسجيل أي خسائر بشرية.وقالت الحماية المدنية بالولاية، إنها أخمدت معظم الحرائق التي نشبت بغابات الولاية، فيما عملت وحداتها على إطفاء 3 حرائق أخرى، بالتنسيق مع محافظة الغابات وفرق الدرك والجيش، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا أرفقوها بوسم: «الطارف تستغيث»، أظهرت عددا من الحرائق التي نشبت بغابات الولاية واقترابها من منازل السكان، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل.

وأسفرت حرائق الغابات المستعرة في الجزائر عن مقتل 71 قتيلا على الأقل من بينهم 28 عسكريا. وأمس الجمعة، كشفت وسائل إعلام جزائرية عن نجاح السلطات في البلاد في إخماد كل الحرائق المشتعلة في ولاية «تيزي وزو» الواقعة على بعد 100 كيلو متر شرق العاصمة «الجزائر»

من جانبها، قالت الإذاعة الجزائرية، إن هيئات الحماية المدنية تمكنت من إخماد 51 حريقا في غابات وأدغال وأحراش 16 ولاية، فيما قالت وزارة الدفاع الجزائرية، امس الجمعة في بيان،إن وحدات الجيش الوطني الشعبي، واصلت عمليات إطفاء الحرائق التي عرفتها عدة ولايات بتسخير كل الوسائل البشرية والمادية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية.

وفي تونس، أعلنت السلطات مساء أمس الجمعة السيطرة على الحرائق في غابات منطقتي بني مطير وملولة عند الحدود مع الجزائر، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، إن تلك الحرائق كانت تعاود الاشتعال في عديد المرات وأن 4 طائرات عسكرية شاركت في عمليات الإطفاء مما ساعد في السيطرة على ألسنة اللهب، وفقا لما ذكرته وكالة «تونس إفريقيا» للأنباء.

ونرصد أبرز المشاهد التي عاشتها الجزائر جراء الحرائق التي شهدتها البلاد في الأسبوع الماضي:

البداية من استغاثة الجندي الجزائري، إبراهيم خوجة بن عيسى، الناجي من ألسنة النار التي كانت تحاصره بإحدى غابات «تيزي وزو»، وقال في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ألسنة اللهب حاصرتهم ما أدى إلى وفاة عدد من أصدقائه الجنود، مطالبا الصفح من جميع الأشخاص الذين قد أخطا في حقهم أو ظلمهم.

والأربعاء الماضي، توفيت طالبة تدعى «أمينة تعزيبت»، تبلغ من العمر «23 عاما» وعائلتها المكونة من 4 أفراد، بعد أن حاصرتها النار داخل منزلها جراء اختناقهم بالدخان الكثيف الناجم عن حريق مهول، نشب بقرية أيث سيدي علي ببلدية برباشة ولاية بجاية.وكانت الطالبة الجزائرية تدرس الماجستير 1 في الأدب العربي بجامعة عبدالرحمن ميرة بولاية بجاية.

كما عثرت الحماية المدنية مساء الثلاثاء الماضي، على شقيقتين متوفيتين وهما تعانقان أمهما، هربا من الحرائق التي اندلعت بقرية إخليجن ناثيراثن بولاية تيزي وزو. وعثر على الشابتين «سارة» و«جوهر» متفحمتان ومتشبثتان بجثة والدتهما التي توفيت اختناقا جراء استنشاقها لدخان الحرائق، وفقا لما ذكره موقع «النهار» الجزائري.

وتوفي جزائري، في العقد الخامس من العمر، بالمستشفى متأثرا باختناق بدخان ألسنة اللهب، التي اندلعت بمنطقة الحدائق في ولاية سكيكدة، فيما ذكر موقع «النهار» الجزائري، أن الضحية كان يحاول إبعاد ألسنة اللهب على مستودع لتربية الدواجن.

وكان المشهد الأبرز، هو مقتل شاب جزائري والتنكيل بجثته، بتهمة إشعال الحرائق بالغابات في منطقة «تيزي وزو» شمال الجزائر، رغم وجوده في المكان للمساعدة في إطفاء الحرائق، ومقتل الشاب الجزائري «جمال بن إسماعيل» هزت الشارع الجزائري والعربي، كما أثارت الحادثة موجة من التعاطف مع الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تسجيلات مصورة من مدينة «نايت إيراثن» في «تيزي وزو»، أظهرت عددا كبيرا من الجزائريين الغاضبين وهم يقومون بحرق «بن إسماعيل» بعد أن اشتبهوا في قيامه بإضرام النيران بالغابات، فيما أعلنت النيابة العامة الجزائرية، فتح تحقيق في ظروف وملابسات مقتل الشاب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

WHAT'S happening in ALGERIA; a thread



tw// gore, mention of murder and mutiIation, fire



an innocent man who was suspected of arson was lynched and b*rned and then mutiIated while tens of ppl stood watching..

#JusticePourDjamelBenIsmail#جمال_بن_سماعيلpic.twitter.com/WxSkUCjC26