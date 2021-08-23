استمرار ارتفاع إصابات «كورونا» حول العالم.. والوفيات: 4.4 مليون حالة

استمرت الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم، قبل نحو عامين، في الارتفاع، مسجلة 212583357 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات، 4444384 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 190196786 حالة.

ارتفاع مجموع إصابات الفيروس في كوريا الجنوبية إلى 237782 حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 1418 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتصل حصيلة الإصابات في البلاد إلى 237782 حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 2222 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

حصيلة وفيات البرازيل تصل إلى 574527 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، تسجيل 14404 إصابة و318 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع مجموع الإصابات إلى نحو 20.571 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 574527 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7658 إصابة بـ«كورونا» و228 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3225073 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 253155 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في المملكة المتحدة إلى 131640 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، أمس الأحد، 32253 إصابة جديدة بالفيروس و49 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 6492906 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 131640 حالة.

عربيا، سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و20 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 395 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة اليوم الأحد في بيان لها. وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 191.583 حالة من بينها 412 إصابة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 129.950 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.004 حالة.كما أشار ذات المصدر إلى وجود 37 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 15 ولايات لم تسجل بها خلال ال24 ساعة الأخيرة أي حالة جديدة، و 21 ولايات من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 12 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

أمر رئاسي جزائري بتخفيف إجراءات الحجر وفتح رحلات جديدة

وأمر رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، بتخفيف إجراءات الحجر، وفتح رحلات جديدة، واعلن المسؤول الجزائري، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، تخفيف الحجر الصحي، بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كما أعلن تبون، فتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة، وأخرى نحو دول جديدة، وكشف الرئيس الجزائري، عن خطة إلزامية لتطعيم كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي.

وفي فلسطين، قال منسق ملف كورونا للأسرة بوزارة الصحة الفلسطينية، عنان راشد، أمس الأحد، إن الضفة الغربية المحتلة شهدت حالة تسارع في أعداد الإصابات بالفيروس، موضحا للصحفيين، إن المستشفيات ومراكز علاج كورونا في قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة بدأت بالاكتظاظ.

وستعقد لجنة الطوارئ العليا الفلسطينية اجتماعا، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، فيما قررت وزارة النقل الفلسطينية منع التحاق أي موظف بعمله في الوزارة ومديرياتها في الضفة الغربية المحتلة حال عدم تلقيه لقاح كورونا واعتباره في إجازة طوال فترة تغيبه، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قالت أمس الأحد، إن الأراضي الفلسطينية، سجلت 906 إصابة جديدة بالفيروس و5 حالات وفاة، فيما تعافى 204 شخص، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 355509 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 3905 حالة.

وبلغ مجموع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد الفيروس في الضفة الغربية المحتلة وغزة 698305 أشخاص، بينهم 436962 شخصا تلقوا جرعتين.