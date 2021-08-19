مدير مركز مشتقات البلازما للمواطنين: تبرعكم الدوري ينقذ حياة المرضى

قال الدكتور أحمد أبوالقاسم، مدير مركز التبرع بالدم ومشتقات البلازما في المنيا، إنّ مشتقات البلازما كان يجرى استيرادها من الخارج عن طريق العلاج، ما تشكل عبأ على الدولة بسبب تكلفتها الباهظة، نظرًا لأن المرضى الذين يحتاجون لهذه العلاجات مرضى مزمنين مثل الهيموفيليا أو سيولة الدم الوراثية، نتيجة نقص في أحد عوامل التجلط، ويجرى تعويضها من خلال العلاج أو المشتق من البلازما، بجانب الأمراض المزمنة مثل الكبد والكلى.

بلازما الدم تساعد أصحاب الأمراض المزمنة على العلاج

وأضاف «أبوالقاسم»، خلال لقاء ببرنامج «المراسلين»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية شيرين الكردي، اليوم، أنّ التبرع بالبلازما هو إنقاذ لحياة المرضى، لذلك أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي للتبرع بالبلازما لتوفير الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما التي يحتاجها المرضى.

المنيا أولى محافظات الصعيد المشاركة في المبادرة

وأشار إلى أنّ المنيا من أولى المحافظات في الصعيد المشاركة في مبادرة التبرع بالبلازما، وضمن 6 محافظات على مستوى الجمهورية، منوها بأن المركز الإقليمي لنقل الدم في المنيا من أكبر المراكز على مستوى الصعيد من حيث خدمات نقل الدم القومية، وتوفير الدم ومشتقاته لجميع المرضى والمستشفيات على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أنه يجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في المركز للحفاظ على أمن وسلامة المتبرعين وعملية التبرع نفسها لكي تكون على أعلى مستوى من معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية ومكافحة العدوى، وكل هذه الإجراءات يجرى تطبيقها بشكل دقيق، حفاظًا على صحة المتبرع وسلامته، مناشدًا المواطنين بأن يكون التبرع منتظم أي كل 15 يومًا لتوفير الكميات التي تحتاج العلاج.

وأكد مدير مركز التبرع بالدم ومشتقات البلازما في المنيا، أن التبرع بالبلازما يختلف عن التبرع بالدم، «المتبرع يجلس على جهاز لفصل مشتق البلازما من الدم، ثم تعود إليه باقي مكونات الدم من جديد»