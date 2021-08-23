النجمة سكارليت جوهانسون تتهم شركة ديزني بشن هجوم ضد النساء «فيديو»

اتهم محامي نجمة هوليوود سكارليت جوهانسون، شركة «ديزني» بشن هجوم ضد النساء ومحاولة إخفاء سوء سلوكها، من خلال سعيها مؤخرًا إلى التحكيم في قضية إيرادات أحدث أفلامها السينمائية «Black Widow»، فيما تقدمت شركة «ديزني»، السبت، بطلب إلى المحكمة لإجبار «جوهانسون» على الموافقة على تحكيم خاص في القضية، بحسب «سبوتنيك».

وقال محامي سكارليت جوهانسون، جون بيرلينسكي خلال بيان لاذع: «بعد الرد في البداية على هذا التقاضي بهجوم كاره للنساء ضد سكارليت جوهانسون، تسعى شركة ديزني الآن وكما هو متوقع إلى إخفاء سلوكها السيئ من خلال إجراء تحكيم سري»، وتكهن «بيرلينسكي» في البيان بأن «ديزني تقدمت بطلب للتحكيم الخاص لأنها تدرك أن وعود شركة مارفل للقصص الهزلية بمنح فيلم Black Widow عرضًا نموذجيًا في دور العرض السينمائي مثل حال أفلامها الأخرى كان له علاقة بضمان عدم تفكيك ديزني إيرادات شباك صندوق التذاكر من أجل تعزيز اشتراكات منصتها مثل ديزني بلس».

متابعًا: «كانت ديزني تدرك جيدًا هذا الوعد، لكنها رغم ذلك وجهت شركة مارفل إلى انتهاك تعهدها، وبدلا من ذلك طرحت الفيلم على خدمة بث ديزني بلس في نفس اليوم الذي تم إصداره بدور السينما»، موضحًا: «لكن هذا هو ما حدث بالضبط، ونتطلع إلى تقديم الدليل القاطع الذي يثبت ذلك».

يذكر أن في يوليو الماضي، أعلنت النجمة سكارليت جوهانسون بدئها في إجراءات قانونية ضد شركة «ديزني»، وزعمت في شكواها بأن طرح الأخيرة لفيلمها على منصتها الرقمية «ديزني بلس» وكذلك في دور العرض السينمائي في نفس التوقيت ينتهك عقدها، كما زعمت دعوى التعويض التي تطالب بها «جوهانسون» أن أجرها كان يعتمد إلى حد كبير على إيرادات شباك التذاكر لفيلمها «Black Widow»، والذي كان أقل بكثير مما كان متوقعًا.

وأصدرت شركة «ديزني» بيانًا ردًا على دعوى سكارليت جوهانسون أكدت فيه بأنه «لا يوجد أي أساس على الإطلاق لتلك المزاعم وأنها امتثلت تمامًا لعقد الممثلة الأمريكية».

وكانت تعرضت شركة «ديزني» في وقت سابق لانتقادات بسبب إفصاحها عن أجر سكارليت جوهانسون في فيلم «Black Widow» وهو 20 مليون دولار، ويعد ذلك الإعلان خطوة وصفها وكيل أعمال النجمة الأمريكية بأنها محاولة لتسليح نجاحها كفنانة وسيدة أعمال».