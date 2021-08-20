بعد أزمتها مع «ديزنى».. سكارليت جوهانسون تنضم لفيلم ويس أندرسون

انضمت النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون إلى فريق عمل أحدث أفلام المخرج ويس أندرسون، وذلك بعد أزمتها الأخيرة مع «والت ديزني»، التى أقامت بسببها دعوى تعويض ضد الشركة الكبيرة.

وتنضم جوهانسون إلى فريق التمثيل فى فيلم المخرج ويس أندرسون الذي يضم العديد من النجوم ومن بينهم أدريان برودي، وجيسون شوارتزمان، وتيلدا سوينتون، وبيل موراي، بالإضافة إلى مارجوت روبي وتوم هانكس، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تتعاون فيها جوهانسون مع المخرج الأمريكي، حيث سبق وتعاونت معه في فيلم التحريك «Isle of Dogs» بصوتها، ولكن في التجربة الجديدة ستكون المرة الأولى التي تظهر فيها فى فيلم تصوير حي، بينما لم يستقر «أندرسون» حتى الآن على اسم الفيلم.

تفاصيل أزمة سكارليت جوهانسون مع «ديزني»

وعلى مدار الأسابيع الماضية اندلعت أزمة كبيرة بين سكارليت جوهانسون و«والت ديزني» بسبب فيلم «Black Widow»، الذي طرحته الشركة في السينمات في نفس توقيت عرضه على منصتها الإلكترونية «Disney +»، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات الفيلم الذي كان من المقرر أن تحصل «جوهانسون» على نسبة منها في حال تخطيها مبلغًا معينًا.

وطالبت الممثلة الأمريكية في الدعوى القضائية التي رفعتها، نهاية يوليو الماضي، بتعويض عن الخسائر المادية التي تعرضت لها وتبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

«ديزني» تفتح النار على سكارليت جوهانسون

وعلى الجانب الآخر خرجت «ديزني» لترد على الممثلة الأمريكية في بيان حاد، قائلة: إنها بالفعل حصلت على 20 مليون دولار مقابل عملها في الفيلم.

وأضافت الشركة في البيان الصحفي: «أن الدعوى القضائية محزنة ومثيرة للقلق بشكل خاص في تجاهلها القاسي للآثار العالمية المروعة والممتدة لوباء كورونا، وإطلاق الفيلم على المنصة قد عزز بشكل كبير من قدرتها على كسب تعويض إضافي، إلى جانب مبلغ 20 مليون دولار الذي حصلت عليه».