3 شروط للحصول على عضوية «منتجي الدواجن».. منها امتلاك بطاقة ضريبية

تبلغ استثمارات الدواجن في مصر نحو 100 مليار جنيه، تجعلها على رأس أهم الصناعات الموجودة في مصر، حيث يعمل بها 3 ملايين عامل في الريف والحضر، من جميع الفئات والأعمار، ولا تقتصر تربية الدواجن على المزارع فقط، التي يتجاوز عددها 35 ألف مزرعة، توزع لمحلات بيع الدواجن التي لا يكاد يخلو شارع في مصر منها، لكنها ممتدة منذ وقت طويل في المنازل، وتنتشر بشكل أكبر في الريف، حيث تعكف ربات البيوت على تربية الدواجن في المنزل، لتغطية احتياجات الأسرة، ومؤخرا فتح الاتحاد العام لمنتجي الدواجن باب العضوية للعاملين في صناعة الدواجن، لوضع حلول للتحديات التي تواجهها.

شروط الاشتراك في عضوية الاتحاد العام لمنتجي الدواجن

1- أن يكون العضو مصري الجنسة.

2- أن يكون من العاملين في إنتاج وصناعة الدواجن.

3- أن يكون مقيدا في السجل التجاري ويمتلك بطاقة ضريبية.

رسم قيد الانضمام لعضوية الاتحاد

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنّ رسم قيد الانضمام لعضوية الاتحاد يستحق مرة واحدة، عند قبول القيد في عضوية الاتحاد أو عند إعادة العضوية، أما رسوم القيد فتبلغ 250 جنيها لمن يعمل في تسمين الدواجن، و1000 جنيه لمن يعمل في أي نشاط آخر، على أن يكون الحد الأقصى لرسم القيد 5000 جنيه للعاملين في التسمين وإنتاج البيض أو للشركات متعددة الأغراض.

الاشتراك السنوي

يجدد الاشتراك السنوي للعضوية العاملة بـ500 جنيه لجميع الأنشطة، عدا التسمين 200 جنيه سنويا.

من جانبه، قال المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنّ الاتحاد انتهى من رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة، بهدف تقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي للمنشآت.

وأضاف العناني لـ«الوطن»، أنّ الفترة المقبلة ستشهد اهتماما كبيرا بصناعة الدواجن، بعد الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) على اعتماد وتسجيل 30 منشأة خالية من مرض أنفلونزا الطيور، ما ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي الصناعة، وجرى بالفعل التصدير لعدة دول عربية وأفريقية بعد توقف منذ عام 2006.