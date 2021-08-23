مريضة كبد.. سيدة تتهم ابنها بحلق شعرها وطردها من المنزل في الشرقية

اتهمت سيدة ابنها بحلق شعرها وربطها في السرير وطردها من منزلها الكائن بقرية «سعود البحرية»، التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية وحررت ضده محضرا بمركز شرطة الحسينية.

حلق شعرها وطردها من المنزل

وقالت «كريمان فتحي محمد محمد»، 46 سنة لـ«الوطن»، إنها مريضة بالكبد وأن ابنها تعمد إهانتها وربطها في السرير لمنعها من الخروج من المنزل كما قام بحلق شعرها، مشيرة إلى أنها بعدما خرجت من المنزل بمساعدة ابنتها قام ابنها بالاتفاق مع والده «زوجها»، بطردها هي وابنتها من المنزل ولجأت إلى شقيقها للإقامة بمنزله، لافتة إلى أنها حررت محضرا ضد ابنها بمركز شرطة الحسينية.

شقيق السيدة يروي تفاصيل طردها من المنزل

وفي السياق نفسه قال هشام فتحي محمد، 43 عاما شقيق السيدة لـ «الوطن»، إن شقيقته كانت تقيم في منزلها برفقة زوجها المهندس الزراعي، 50 عاما، وابنهما 30 عامًا، وابنتهما 24 عامًا، ثم قام ابنها بطردها وابنتها من المنزل.

مريضة كبد

وأوضح أن شقيقته أصيبت بمرض الكبد منذ نحو 5 سنوات وأثناء فترة مرضها قام ابنها وزوجها بطردها من المنزل للمطالبة بميراثها للحصول على مبلغ مالي وإعطائه لابنها حتى يتمكن من السفر إلى الكويت، لافتا إلى أنها حصلت على ميراثها بالفعل ومنحت المبلغ المالي لابنها وسافر إلى الإمارات ثم عاد قبل عامين.

وأشار إلى أنه مع تدهور حالة شقيقته واحتياجها إلى إجراء عملية «بذل»، كل أسبوعين بمستشفى بالإسماعيلية بدأت زوجة ابنها تتذمر من مساعدة شقيقته، وتابع: «منذ نحو 4 أشهر قام ابن شقيقته بطردها من المنزل هي وابنتها بعدما قام بحلق شعر والدته وربطها في السرير.. سحبها من ساقيها وأخرجها من المنزل كما طرد شقيقته أثناء محاولتها الدفاع عن والدتهما ما دفعها للصراخ والاستغاثة بالأهالي»، لافتا إلى أنه أخذهما إلى منزله للإقامة معه برفقة أسرته.

ولفت إلى أن ابن شقيقته تسبب في العديد من المشاكل لشقيقته حتى لا تشهد مع والدتهما ضده، مشيرا إلى أنه استولى على مصوغاتها وقائمة زواجها وأجبرها على التوقيع على إيصال أمانة وبعد علم زوجها بذلك رفض عودتها إلى المنزل قائلا: «لما تخلصي مشاكلك مع أهلك أبقي أرجعي»، مؤكدا أنهم حرروا محضرا بمركز شرطة الحسينة ضد ابن شقيقته واتهمه بطرد والدته وحلق شعرها.