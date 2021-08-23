السيسي يوجه بالرعاية الطبية لـ حمدي الكنيسي بعد أزمته الصحية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وذلك بمستشفى المعادي العسكري إثر إصابته بأزمة صحية، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

أشهر مراسلي مصر الحربيين

تولى حمدي الكنيسي منصبه كرئيس للإذاعة المصرية عام 1997 وحتى مارس 2001 حتى بلوغه سن التقاعد، وهو من مواليد 19 مارس 1941 بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961 وهو أحد أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة خلال حرب أكتوبر 1973.

برامج إذاعية مهمة

قدم الكنيسي، العديد من البرامج الإذاعية المهمة، وهي برامج «قصاقيص، والمجلة الثقافية، وصوت المعركة، ويوميات مراسل حربي، وتليفون وميكروفون»، وهو عضو مجلس إدارة كتاب مصر ورئيس اللجنة الثقافية، وهو كاتب قصصي وعسكري وسياسي وله العديد من المؤلفات منها الحرب طريق السلام، عاشر العشرة، يوميات مذيع في جبهة القتال، وغيرها.

جوائز وأوسمة

حصل الكنيسي على العديد من الجوائز والأوسمة، منها درعا التفوق من وزير الإعلام تقديراً لتطوعه كمراسل حربي للإذاعة في أثناء حرب أكتوبر، ووسام الجمهورية تقديراً لأدائه كمستشار إعلامي لمصر في لندن ونيودلهي عام 1982، وجائزة التفوق في الأداء من رئيس الوزراء عام 1985.