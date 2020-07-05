حمدي الكنيسي: انضمامي لـ"صوت العرب" من أهم قرارات حياتي

تحدث الإذاعي حمدي الكنيسي عن ذكرياته مع إذاعة "صوت العرب" تزامنا مع مرور 67 عاما على أول الإذاعة تقاوم الاحتلال، قائلا إن برنامج "صوت المعركة" كان بعض حلقات في إذاعة صوت العرب وهو امتداد لدور "صوت العرب" منذ نشأتها، وكان الهدف الأساسي من الإذاعة المساعدة والمساهمة إعلاميا في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر من خلال حشد الأمة العربية والمصرية وراء الجيش في معركة استرداد الأرض والكرامة.

وأضافت "الكنيسي"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن "صوت العرب" امتداد للثورات العربية والأفريقية، حيث غطى عدد من المذيعين في المحطة ثورة التحرير في الجزائر واليمن وغيرها، "صوت العرب" كان يأخذ شكل المقاتل مباشرة من خلال رسائل الزملاء، لافتا إلى أن من أشهر برامج صوت العرب "أكاذيب تكشفها الحقائق" وكان انتشاره واسعا.

وأوضح أن الحيوية البالغة لـ"صوت العرب" منذ إنشاؤها باستمرار أجيال وراء أجيال، لافتا إلى أن المحطة كان تتميز أيضا أن الذي يعمل بها يشارك في كل مجالات العمل الإذاعي، ومن هناك أصبحت مدرسة حقيقية، "من أهم قرارات حياتي الانضمام لصوت العرب".

وأكد أن هناك قاعدة توضح أنه لا يوجد وسيلة إعلامية تجب وسيلة إعلامية أخرى، "مفيش وسيلة إعلامية تتراجع وتختفي، بدليل لما ظهرت الإذاعة قيل وقتها أن الصحف ستتراجع، ولكن استمرت الصحافة وبقوة، وبعد ظهور التلفاز قيل أيضا نفس الكلام عن الإذاعة"، مؤكدا أنه ما دام هناك إصرار على نجاح الوسيلة الإعلامية من خلال العاملين فيها فالبقاء للأقوى ومن يمتلك الإرادة والقدرة على الإبداع والتطوير.