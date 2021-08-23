موعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. استثناء مميز للـ50 الأوائل

يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور، عن موعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2021 «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وسط حالة من الترقب والقلق للتعرف على مصيرهم من حيث الجامعات المقرر الالتحاق بها، إضافة لقواعد التنسيق لهذا العام.

موعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. بعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

من جانبه، قال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي، إنّه سيتم تطبيق نفس قواعد التنسيق المطبقة لتنسيق الدبلومات الفنية في السنوات الماضية دون أي تغيير، موضحا أنّ المجلس الأعلى للجامعات وضوابط قبول الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات تجاري، ودبلوم المدارس الفنية الـ5 سنوات، للالتحاق بكليات ومعاهد الجامعات 2021.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ وزارة التعليم العالي ستعلن موعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2021 خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنّ تنسيق الدبلومات الفنية 2021 ينطلق بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2021.

موعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. استثناء الـ50 طالبا الأوائل من قواعد التوزيع

وتابع أنّه جرى تحديد 10% نسبة الأعداد المقرر قبولها بكليات الجامعات المصرية من إجمالي الأعداد المقررة قبولها بتلك الكليات من حملة شهادة الثانوية العامة 2021، فضلا عن استثناء الـ50 طالبا الأوائل على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية من قواعد القبول التوزيع الجغرافي والإقليمي.

وقال المصدر، إنّ هناك تعليمات من المجلس الأعلى للجامعات بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا خلال فترة التنسيق، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وبالنسبة للكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية، عدّدها المصدر، قائلا إنّها «التربية تعليم فني، التجارة، الزراعة، التربية النوعية، الآثار، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، الخدمة الاجتماعية، الهندسة، المعاهد الفنية للتمريض، وكليات التعليم الصناعي».