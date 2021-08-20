تستعد الجامعات الحكومية، بدءا من غد السبت، في تسجيل رغبات المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، من خلال فتح موقع التنسيق الإلكتروني فعليا، على أن يستمر الموقع في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2021، وحتى يوم فتح تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، المقرر أن ينطلق بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2021، بعد منتصف سبتمبر المقبل، حيث شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وعن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، أوضحت مصادر بالأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس خصص نسبة 10% من إجمالي المقاعد المتاحة بالجامعات لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف الشعب الدراسية، بجانب تخصيص نسبة 80% من إجمالي مقاعد الجامعات التكنولوجية لهم بمختلف المحافظات، موضحا أن التنسيق الخاص بهم سيتم إتاحته عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2021.

وعن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، أوضحت المصادر أنه مستمر حتى بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة للجامعة، فضلا عن أنه سيتم إتاحة التسجيل الإلكتروني لهم من خلال معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، تيسيرا عليهم وأسوة بغيرهم من طلاب الثانوية العامة 2021.

وعن الكليات والمعاهد المتاحة لهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، ناشدت المصادر الطلاب بضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتأكد من الكيانات التعليمية ومن إجراءاتها، موضحة أن جميع الأماكن المعتمدة لتنسيق القبول بالجامعات من معاهد وأكاديميات معتمدة متاحة على مواقع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والصفحات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وغيرها.